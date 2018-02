Vhodná pre oboch: Aká má byť spálňa mladých? Poradíme vám

Možno to znie smiešne, no viete, ako si vaša polovička odkladá veci? Tričká a nohavice si skladá alebo ich vešia do skrine na vešiaky? Aj to je dobré pred kúpou spoločnej skrine vedieť. Z praktického hľadiska sú na uskladnenie väčších kusov odevov lepšie policové skrine, kde jednotlivé veci po otvorení hneď vidíte.

Zatiaľ čo v zásuvkovej komode je poruke len vrchný odev. Preto je vhodnejšie využívať ju na odkladanie ponožiek a spodnej bielizne. Ak do spálne ďalší nábytok nezmestíte, stavte na rôzne drôtené programy a závesné systémy. Vďaka nim toho do skríň vpracete oveľa viac.

Každé je dobré

V prípade, že v byte nemáte dostatok miesta na šaty, zadovážte si posteľ s úložným priestorom a uskladnite doň zimné oblečenie počas leta a opačne. Padla vám do oka posteľ na nožičkách? Nie je problém, dokúpte si úložné boxy alebo zásuvky a schovajte v nich pod posteľ všetko, čo síce potrebujete mať, no nie je nevyhnutné každý deň to používať.

Pri výbere postele platí zásada, že má byť od ležiacej osoby dlhšia o 20 centimetrov a šírka lôžka na osobu má byť 90 centimetrov. Ak to priestorové možnosti nedovoľujú, pohodlne sa vyspíte aj na dvojlôžku so šírkou 160 centimetrov.

Optickí klamári

Vstavaná skriňa alebo nábytok na mieru, ktorý zapadne do priestoru ako uliaty, využije každý jeho centimeter, a zjednotí ho, vďaka čomu bude pôsobiť väčší. Rovnaký efekt dosiahnete súčasnými trendmi. Tými sú čisté línie, hladký povrch a funkčnosť. Čierna je síce trendová, no priestor zmenšuje. Radšej uprednostnite svetlé drevo alebo biely povrch.

Nočné stolíky sa zídu vždy. No, ak sa vedľa postele nezmestia, dajte si len jeden alebo nad posteľ pripevnite poličky, ktoré ich funkciu nahradia. V úzkej dlhej spálni si dajte vyrobiť široké čelo postele, ktoré poslúži ako stolík aj ako odkladací priestor, či už prístupný z boku, alebo zhora v štýle periniaka. Nočné lampy pripevnite na stenu alebo na posteľ nalepte LED pásik. V ponuke nájdete i postele so zabudovaným nočným osvetlením.

Miesto na všetko

Škatule s vecami, ktoré nemáte kde dať, zaneste do pivnice alebo ich niekomu darujte. Ak medzi skriňami zostal voľný priestor, nenechajte ho ležať ľadom a využite ho na menší pracovný kút alebo ho vybavte policami a vytvorte odkladací priestor na knihy či cédečká.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Kristína FALŤANOVÁ