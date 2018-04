Stará drevená podlaha a taká odolná? Nie, je to nový vinyl

Popri tom sa môže pochváliť výbornou odolnosťou proti opotrebovaniu, stopercentnou vodotesnosťou, príjemným teplým povrchom a slušnou absorbciou hluku. Navyše,vyrábajú sa bez použitia ftalátov.

Atraktívne imitácie rozširujú možnosti

Moderné technológie umožňujú realistické napodobenie veľmi subtílnych, drahých či ťažko spracovateľných materiálov, navyše s praktickými vlastnosťami, o ktorých sa nám predtým ani nesnívalo. Dizajnérom umožňuje pracovať s materiálmi úplne novými spôsobmi, ktoré by napríklad so skutočným drevom neboli možné. Zaujímavým príkladom je vzhľad podlahy s do čierna obhorených kusov dreva, ktoré by na skutočnom materiáli ani nebolo vôbec možné vytvoriť.

Výrobcovia zareagovali na dopyt po väčších formátoch podlahových dosiek a rozšírili aj množstvo variácií štruktúry dreva. Vytvárajú tak vizuálny dojem skutočnej drevenej podlahy a ladiaca štruktúra prispieva k autentickému vzhľadu a pocitu skutočného dreva.

Autor: ii/ipeknebyvanie.sk