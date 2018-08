Stará povala, nový byt: Sympatické bývanie prešlo podarenou rekonštrukciou

Bytový dom v širšom centre hlavného mesta počíta viac ako storočnicu, jeho stavba je datovaná do roku 1904. Premena povaly na obytnú plochu sa začala v 90. rokoch, keď pri bytových domoch vládol všeobecný trend zobytňovania či dokonca nadstavovania podkroví.

Priznaná výška

Mladá mamička s dcérkou si tento byt vybrala ako svoje zázemie. Kúpila ho od prvého majiteľa, ktorý s rekonštrukciou začínal. Dal osadiť strešné okná, zatepliť strechu, priviesť vodu, odpad i plyn a vyliať betónovú podlahu. Podlahová plocha bytu s dispozíciou do L, sto štvorcových metrov, je zmenšená o tri komínové telesá a relatívne ostré zošikmenia. Nová majiteľka dala vybudovať priečky a vytvorila izby. Po dohode so stavbármi vznikla napravo od vchodu priechodná spálňa a detská izba, naľavo kúpeľňa a komora v šikmine. Vchádza sa priamo do otvoreného denného priestoru s priznanou výškou štyri a pol metra, kde sa nachádza obývačka a kuchyňa. Z kuchynskej časti sa vychádza na strešnú terasu. Vysoko osadené strešné okná presvetľujú celú miestnosť a nechávajú tak vyniknúť jej plnú výšku.

Bývanie ako z tej najkrajšej rozprávky: Na návštevu svojej "Dobroši" vás pozýva keramikárka Ala

Moderný zvonku, rustikálny zvnútra. Taký je ranč v austrálskom Melbourne, do ktorého sa zamilujete!

S dvomi umývadlami

V 90. rokoch bol v móde prírodný buk a zlaté kľučky, čo sa odzrkadlilo na zariadení interiéru. Dvere, plávajúca podlaha i kuchyňa, všetko bolo v jednom odtieni. Terajšiu premenu inicioval partner, zažiadalo sa mu druhého umývadla. Slovo dalo slovo a domáci sa dohodli na celkovej rekonštrukcii. Výhoda bola, že majiteľka našla nový domov pre pôvodný nábytok, čím vznikol priestor na nové zariadenie. Interiérových dizajnérov, Martina Hreščáka a Dagmaru Blažo jej odporučil kolega z práce, ktorému zariadili interiér domu a bol s nimi spokojný.

Nebol dôvod radikálne meniť dispozíciu, no jedna z požiadaviek, okrem farebnej a materiálovej premeny, bola vniesť aspoň do dennej zóny funkčnú zmenu. Dizajnéri nesklamali, z vizualizácie, kde bola kuchyňa presunutá ku komínu v strede miestnosti, bola majiteľka nadšená. No uvedomila si, že by sa zmenšila kuchynská pracovná plocha a navyše by nebola natoľko presvetlená. A tak sa miesto na kuchyňu nakoniec nemenilo. Ani v spomínanej kúpeľni sa dispozícia nemenila. Doplnila sa o druhé umývadlo a odľahčila o práčku presunutú do komory. Jediné, čo v hygienickej miestnosti ostalo z pôvodného riešenia, je vaňa.

Túto modernú chatu v horách Nového Zélandu si zamilujete: Divočina a štýl v jednom

„Plávajúci“ pult

Aby kuchyňa pôsobila vzdušnejšie, absentujú horné skrinky a je ladená do biela. Dominuje v nej dubový barový pult, pod ktorým sa skrýva integrovaná vínotéka. Ako odkladací priestor slúži veľká kuchynská skriňa so zabudovanou rúrou pri stene, vsadenou do niky z tepelne odolného corianu. Zaujímavým riešením je i úložná skriňa pri vstupe v tvare ostrého trojuholníka s úctyhodnou výškou štyri metre. Horné poličky slúžia na uloženie málo používaných vecí. Nový návrh interiér zosvetlil. Pribudlo veľa bielej, vďaka čomu vyniknú priznané trámy. Komínové telesá dostali obklad tehlou vo svetločervenom odtieni, aby bytu pomohli priznať staromestský ráz. Stoly, stoličky, doplnky i obrazy zadovážili domáci vo vlastnej réžii, chceli sem vniesť i niečo vlastné.

Ing. arch. Dagmara Blažo

Martin Hreščák

dizajnérske štúdio Triha

www.triha.sk

"Pri realizáciách postupujeme tak, že pre klientov pripravíme predvýber vzoriek materiálov podľa odsúhlaseného návrhu. Ide najmä o podlahu, pracovnú dosku, nábytkové povrchy a textílie. Uľahčíme a zrýchlime tak výber a zároveň ustrážime farebný i materiálový koncept."

S čarom minulosti: Navštívte s nami staroveké kamenné múry premenené na krásne moderné bývanie

Dokonalosť sama! Moderné bývanie na s výhľadom na záliv si vás okamžite získa

Autor: Monika Králová