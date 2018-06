Svieži bytík - takto býva kaderníčka v srdci Mníchova

„Ak mi niečo napadne, nemôžem čakať. Musím to hneď urobiť!" hovorí so smiechom. Andrea sa vrátila do miestnosti oblečená vo farebnej košeli a v trblietavých papučiach. Jej štylizácia je dokonalým úvodom do jej farebného života, domova a práce.

Andrea sa môže pochváliť originálnym zmyslom pre štýl. Jej záujem o farby a prírodu vyústil do oslnivého aranžovania bytu v jednej z najkrajších a najprestížnejších mníchovských štvrtí - Bogenhausen.

Andrea je slobodná duša, ale rada si nechá poradiť od profesionálov. Preto sa pred niekoľkými rokmi obrátila na renomovanú nemeckú dizajnérku Jasemin Loher, ktorá premenila klasický mníchovský interiér na ženský a impozantný priestor.

„Toto bývanie je môj svet. Stále som snívala o tom, že budem žiť na mieste, ktoré bude odzrkadľovať moju osobnosť a lásku k prírode,"hovorí Andrea. Jej inšpirácia svetom fauny a flóry má pôvod v detstve, ktoré naša hostiteľka prežila v malom dome na predmestí Mníchova. Andrea preniesla nádych boho do svojho aktuálneho bývania a nešetrila pri tom farbami, nádhernými materiálmi a vzormi inšpirovanými prírodou.

Autor: lepšie bývanie/Westwing