Karavan snov: Tento obytný automobil dýcha luxusom

Pilotná kabína pripomínajúca vesmírnu loď je pritom najmenej vzrušujúcejšia časť vynálezu. Zámožných kupcov môže do varu priviesť skôr priestor pre cestujúcich, ktorý sa stlačením gombíka vysunie do strany alebo sa skryje do podlahy.

Jeho obytná zóna sa dá doslova „poskladať“ a hypermoderný bar sa dá po výške posúvať. Cestujúcim tak nič nebráni v povyrazení za letným dobrodružstvom.



Pilotná kabína: Šofér auta sa bude v kabíne cítiť ako pilot vesmírnej lode.

Nuda nehrozí

Pripomína vám to sci-fi? Kdeže, toto auto je skutočné. Poznáme aj jeho cenu. Elegán dlhý takmer 12 metrov stojí 2,3 milióna eur. V interiéri sa nachádzajú hneď dve sprchy a dve spálne.

V každej z nich je aj plazma s uhlopriečkou 140 centimetrov a kompletne vybavené domáce kino. To nie je vôbec zlé, čo vy na to?

Autor: Plus JEDEN DEŇ/kass