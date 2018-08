Kuchyňa podľa vášho štýlu: Biznis, single, rodina

Pre ľudí, ktorí preferujú kariéru pred osobným životom, je aj zariadenie kuchyne vecou prestíže. Rodiny s deťmi majú z kuchynského priestoru vytvorené srdce domácnosti. Čoraz rozšírenejšou skupinou sa stávajú takzvaní „single“. Teda tí, ktorí sa nechcú o svoje súkromie nastálo deliť s nikým iným.

V BIZNIS ŠTÝLE

Zaneprázdnený biznismen nemá príliš veľa voľného času, rád si dá poradiť u odborníkov, čo sa práve nosí. Kuchyňa „bizimena“ je v prvom rade vkusná, strohá, nadčasová a nemá núdzu o technické a technologické novinky. Priestorové usporiadanie býva veľkorysé a otvorené. Je zladené s ostatným zariadením bytu či domu, aspoň v časti prístupnej návštevám. Pre obchodné návštevy či večierky s priateľmi je vhodná kuchyňa s ostrovčekovým usporiadaním, ako aj barovým pultom.

Vzniká tak plynulá spoločenská zóna medzi kuchynskou a obývacou časťou. Povrch zariadenia kuchyne nešetrí leskom či už v laku, kove alebo skle. Na prvý pohľad je riešenie jednoliate až dokonale symetrické. Odkladacie priestory na zásoby potravín s dlhou životnosťou, dokonale zladené servisy či značkový riad sú skryté v technicky dokonalých výsuvoch. Korunou krásy takejto kuchyne bývajú spotrebiče. Samozrejme, z jednej značky a série. Vynikajú svojím nezvyčajným umiestnením i funkciami, ktoré sú predurčené na rýchlu a dokonalú prípravu pokrmov.





Kuchyňa pre biznismena

- veľkorysý priestor

- ostrovčekové usporiadanie

- trendové materiály: lak, dyha, antikoro, sklo, umelý kameň

- symetrické línie

- luxusné spotrebiče

- inteligentné výsuvy

RODINNÉ HNIEZDO

Rodinná kuchyňa býva zariadená nanajvýš účelne s dostatkom odkladacieho priestoru. Pomestia sa v nej nielen každodenní pomocníci, ale aj časom nadobudnuté „praktické“ pomôcky v podobe mlynčekov, starých hrncov, sviatočného porcelánu a zbierky hrnčekov. Nafúknuť kuchynské skrinky pomôžu široké zásuvky s plným výsuvom a účelovo delenými priehradkami. Pri vyššom počte skriniek pridá na originalite prestriedanie rôznych dezénov, prípadne farieb. V roletkových skrinkách sa ukryli roboty, kávovar aj hriankovač, do presklených výklopných skriniek sklo a porcelán. Neuveriteľné množstvo riadu ukryje rohová skrinka s otočným košom či výsuvom. Jednotlivé zóny na prípravu, umývanie a varenie sú navzájom logicky prepojené. Ušetrí sa tak čas pri práci v kuchyni. Samozrejmou súčasťou rodinnej kuchyne je jedálenský stôl. Poslúži pri stretávaní sa členov rodiny a zároveň vytvára ďalšiu pracovnú plochu pre pomocníkov. Výber spotrebičov zohľadňuje v prvom rade bezpečnosť. Nože sú uložené v puzdrách na pracovnej doske alebo závesnom systéme na stene. Krehký riad je bezpečne uložený vo vrchných skrinkách.





Rodinná kuchyňa:

- maximálne účelne využitý priestor

- dostatočná pracovná plocha

- jedálenský stôl

- ľahko udržiavateľné materiály: laminát, fólia

- prestriedanie rôznych typov skriniek

- výsuvy rozširujúce odkladacie priestory

- spotrebiče prihliadajúce na bezpečnosť detí

- bezpečnostné prvky: poistky zásuviek, ohrádka varnej zóny, puzdrá na nože

SÁM, ALE ORIGINÁLNY

Ak ste sa práve stali šťastným majiteľom garsónky, máme pre vás nápad, ako vyriešiť problém so zariadením. Každú návštevu milo prekvapíte, ak vstúpi do svetlého interiéru prevoňaného kávou či dobrým jedlom. Do centra miestnosti umiestnite multifunkčný ostrovček, ktorý nemusí poslúžiť iba na skladovanie kuchynských pomôcok. Do zásuviek sa bez problémov zmestia aj pulóvre či knižky. Predĺžená pracovná doska vytvorí priestor na nezávislú barovú konverzáciu. V krátkej kuchynskej zostave pri stene môžete umiestniť aj kvalitný zabudovaný kávovar, rúru a varnú dosku. Priestor spodných skriniek postačí na skromnejšie základné vybavenie kuchyne. Zmestí sa doň panvica, jeden hrniec, ručný mixér, súprava príborov a tanierov. Nezabudnite využiť priestor na stene nad varnou doskou. Sprace sa sem veľa potrebných vecí od puzdra na nože, koreničky až po sitká, varešky či naberačky.

Kuchyňa pre singlov:

- jednoduchá nábytková zostava

- najlepšie prenosná

- základný kuchynský riad

- úsporné barové sedenie

- otvorené police

- mikrovlnka, dvojplatnička

- podstavná chladnička

BÝVAM TU LEN DOČASNE

Štart mladého človeka na začiatku samostatného bývania sa začína väčšinou v prenajatom byte. Ak nemáte šťastie už na zariadenú kuchyňu so všetkým komfortom, riešením môže byť kuchynský nábytok na určitý čas alebo nábytok so zmyslom pre sťahovanie. V prvom prípade ide o kompaktnú krátku zostavu, väčšinou s maximálnou šírkou 150 cm. V druhom prípade ide o maximálne 120 cm monobloky na praktických vysokých nožičkách, ktoré zvládnu aj občasnú zmenu adresy.

Materiál kuchýň je v tomto prípade nepodstatný. Bohatý výber či už farieb alebo imitácií dreva nájdete aj vo fóliovaných vyhotoveniach. Krátke zostavy odľahčia presklenené zásuvky či výklopné vrchné skrinky. Útulnú atmosféru docielite použitím otvorených políc, na ktoré umiestnite všetky potrebné ľahšie pomôcky, či už vzorne usporiadané podľa farby či výšky alebo hravo farebne poprehadzované podľa obľúbenosti. Favoritov, akými sú veľké misky na müsli či kávu, dózičky s keksíkmi či zaváračky od mamy, majte stále v dosahu. Mali by byť v prvej línii.

