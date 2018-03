Tajomný byt: Chcete sa báť v byte plnom hororov?

Vedel, že potrebuje veľký priestor na netradičný knižný žáner – horory, ktoré od malička zbiera, a tiež bol presvedčený, že obrovský obraz na plátne s názvom UFO od Niny Weisslechner bude dominantou obývačkovej steny. V momente, ako vstúpil do holobytu v novopostavenej bytovke v príťažlivej lokalite hlavného mesta, vedel, že je to on. Pokus-omyl neprichádzal do úvahy a ďalšia obhliadka bytu prebehla už s interiérovým architektom Michalom Lalinským. Poznali sa niekoľko rokov, stavil teda na istotu. Chcel totiž posunúť svoj vkus do „správnej“ roviny, aby sa zámer s avantgardou podaril a aby vyzneli detaily a nábytok „správnym“ spôsobom.



Inšpiratívne 60. roky

Najdlhšiu diskusiu viedli nad farbou stien. Michalovi sa pozdávala biela tapeta v spálni, rovnako ako aj zamatovo čierna v obývačke, ale tmavohnedá na zvyšných stenách bola viac ako odvážna. Majiteľovi totiž učarovala tmavá útulnosť chicagskych podnikov 60. rokov. Presne také farebné ladenie našiel v centre mesta v štýlovom podniku, v ktorom často sedával, a tak mu aj jeho interiér prirástol k srdcu. Nechýbalo veľa a celý byt mohol byť v opačnom garde – biela obývačka a útulná tmavá spálňa. Túto verziu by určite ocenila viac snúbenica, no v štádiu zariaďovania ešte pár netvorili.



Dizajnérske skvosty

Zaujímavý je aj príbeh, ako sa v byte ocitol Marcel Wanders. Ako vraví majiteľ: „Nekonečne dlho sme spolu s architektom hľadali správny objekt do rohu, kde mal byť umiestnený pracovný kút. Predstavám zodpovedala stará komoda, hľadali sme v starožitníctvach niečo, čo by sa dalo ľahko zreštaurovať a natrieť na bielo.“ Ako to už býva, problém sa vyriešil úplne spontánne. Keď z predajne s nábytkom doviezli a rozostavali nábytok, v obývačke jasne začala vytŕčať krásna, ale príliš masívna Coconut Chair od Vitry. Na druhý deň navštívil majiteľ showroom ešte raz a s radosťou zistil, že v priestoroch majú nádherný Two Tops Secretary, za ktorý už síce nemal v pláne utrácať, no bez problémov mu ho vymenili za dizajnovú stoličku.



Pohľady do interiéru

Byt užívajú domáci už tri roky. A napriek tomu, keď si každý večer sadnú, nachádzajú niečo nové v obraze a neustále objavujú ďalšie krásne uhly pohľadov na falošný kozub. Ako vravia, prežili tu príjemný čas, ale radi by sa posunuli do niečoho väčšieho a ideálne bližšie ku kaviarenskému centru, kam obaja dušou patria.

Autor: Michaela NIKODÝMOVÁ