Uletená: Mladá newyorčanka sa doma obklopila viac ako 500 kvetmi. A rastliny stále pribúdajú...

"Mne aj mojim priateľom sa páči, že každý kto vojde do môjho bytu a prechádza ním, cíti sa akoby chodil po lese. Niekedy ma zľahka udrie do tváre niektorý konár alebo list a vždy si poviem, že to je presne to, čo sa mi páči. Cítim sa ako v lese, " vysvetľuje mladá modelka, ktorá mala odvahu vytvoriť si zo svojho domova hotovú džungľu.

Vyštudovala enviromentalistiku, ale jej láska k zeleni a poľnohospodárstvu siaha do jej útleho veku. Vyrastala totiž na vidieku v Pensylvánii v sade medzi sliepkami a kozami,kde jej rodina vlastnila päť árov pôdy.

Tvrdí, že vytvoriť si z bytu záhradu nie je také jednoduché ako by sa na prvý pohľad zdalo. Hlavnou limitou sa stalo prirodzené slnečné svetlo, ktoré rastliny k životu potrebujú. Našťastie mám okná na byte z dvoch strán, s južnou a severnou orientáciou. Podľa intenzity svitu v jednotlivých častiach bytu umiestnila rastliny, ktoré sú viac či menej odolné proti tmavým kútom. Okrem klasických rastlín, tu má Summer aj veľa jedlých, rôzne bylinky, zeleninu, ale aj ananás a kari.

V byte má zriadený systém LED osvetlenia, a pre niektoré rastlinky aj zavlažovací systém. Ostatné kvety musí zalievať ručne. Denne tomu venuje zhruba polhodinu, ale ja to beriem skôr ako príjemnú meditáciu. A potom raz do týždňa strávi hodinu a pol pretrhávaním lístkov, kompostovaním a ostatnou starostlivosťou o kvety.

Kúpeľňu lemujú sukulenty, kuchynské skrinky zas obrastajú ťahavé kvety. Mladá žena chodieva takmer denne do kvetinárstva a vždy si domov donesie aspoň jeden nový úlovok. Vyzerá to, že sa v blízkej dobe začne obzerať po novom príbytku. Tu je totiž len na podnájme a nemôže si tu na strechu umiestniť včelín ani sliepky, tak ako by chcela.

Autor: ib