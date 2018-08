Upracte káble: Rady, ako sa doma vyhnúť prekážkovej dráhe

Cez kábel prichádza digitálny televízny signál a vysokorýchlostný internet, potrebuje ho počítač, herná konzola, práčka, žehlička, sporák i kuchynský robot. Na zdanlivo neriešiteľný problém sme sa opýtali odborníčky.

Radí: stavebná inžinierka LAURA BUŠOVSKÁ

Organizovaný chaos

Každé zariadenie má svoj kábel, a keď sa ich na jednom mieste nahromadí viac, vzniká chaos. Netreba zabúdať ani na predlžovačky, ktoré síce uľahčujú napájanie všetkých prístrojov, ale situáciu ešte väčšmi komplikujú.

Zhluk káblov na jednom mieste môžete síce šikovne zapatrošiť za skriňu či pod televízny stolík, odporúčame však dodržiavať aspoň základný poriadok. Pomôžu káblové organizéry, napríklad suchý zips, úchytky a špeciálne klipsne. Nie je totiž nič horšie ako zamotané káble.

Najlepší priateľ kábla

Ako si poradiť s káblami z internetu, televízie alebo z predlžovačiek, ktoré niekedy vedú cez celú izbu, v horšom prípade aj cez polovicu domácnosti? Najlepšie je zakryť ich lištami. Je to efektívny spôsob, ako natiahnuť káble z bodu A do bodu B nenápadne, esteticky a prakticky. Lišty zabraňujú poškodeniu káblov a zároveň chránia zdravie členov domácnosti.

Isto si viete predstaviť, čo môže nasledovať, keď sa potknete o voľný kábel. Inštalácia lišty je jednoduchá – podľa zvoleného typu ju stačí prilepiť alebo priskrutkovať. V obchodoch nájdete rôzne lišty, ktoré sa líšia farbou, prierezom aj rozmermi.

Nepatria na steny

Káble nemajú čo hľadať na stene, no v niektorých situáciách neexistuje iné riešenie. Ak sa napríklad rozhodnete zavesiť televízor na stenu, odporúčame využiť špeciálne lišty s názvom „systémový stĺpec“. Ide o oblý tubus, ktorý je ideálny na skryté vedenie káblov na stene. S trochou šikovnosti ho zamaskujete tak, aby zbytočne nepútal pozornosť.

Pomôže aj nábytok

Väčšina ľudí rieši problém s káblami len pomocou nábytku – vedú ich poza stoly a skrine. Výrobcovia často zakomponujú do nábytku otvory, aby sa káble nenápadne a jednoducho dostali tam, kam patria.

Operátori poskytujúci internetové a televízne služby zas dokážu sústrediť všetko do jednej centrály, na ktorú si pripojíte koncové zariadenia, napríklad televízor v obývačke, počítač v pracovni či v detskej izbe, telefón vo vstupnej hale. Pred jej inštaláciou si však musíte premyslieť, kde si službu dáte ukončiť. Náročnejšou voľbou je drážkovanie a schovávanie káblov pod omietku, ktoré sa vyplatí pri novostavbe.

Štvornohé riziko

Väčšina káblov má dostatočnú hrúbku, preto nepotrebujú špeciálnu starostlivosť. Optické káble sú výrazne tenšie, ale dostatočne ohybné a odolné proti poškodeniu a zlomeniu, preto ich môžete skryť napríklad pod koberec. Ich potenciálnymi nepriateľmi však môžu byť domáci maznáčikovia, ktorí sú najčastejšie zodpovední za výpadok internetu.

Staviate alebo renovujete?

Na káble treba myslieť aj pri stavbe alebo rekonštrukcii. Ak sa rozhodnete meniť podlahu, vyplatí sa pod novú dlážku vložiť chráničku alebo rúrku so zaťahovacím perom. Neskôr do nej môžete natiahnuť potrebné káble. Pri stavbe domu je vhodné zvážiť aj zabudovanie FXP hadíc do stien. Ak budete chcieť o pár rokov natiahnuť káble medzi izbami, vyriešia vám problém.

