Uvažujete nad najmodernejším vykurovaním? Poradíme vám

Pre majiteľov rodinných domov, ktorí uvažujú o tepelnom čerpadle, má značka Vaillant hneď niekoľko praktických rád a informácií. Napríklad novú službu na webovej stránke www.vaillant.sk, v rámci ktorej vám odborný návrh na inštaláciu tepelného čerpadla odborníci vypracujú nezáväzne a zadarmo. Značka Vaillant vám zároveň ponúka zaujímavé tipy na najmodernejšie vykurovacie zariadenia:

1. Praktické rozmery a ľahká montáž

O tepelných čerpadlách koluje niekoľko mýtov a dezinformácií. Jedným z nich je, že montáž je priveľmi komplikovaná a zariadenie zaberá priveľa miesta. Nie je to tak. Pri pohľade na tepelné čerpadlo flexoTHERM exclusive s označením Green iQ zistíte, že ide o vykurovacie zariadenie praktických rozmerov. Zároveň je v maximálnej miere ekologické, inteligentné a univerzálne, dokáže totiž využívať každý z alternatívnych prírodných zdrojov tepla – zem, vodu alebo vzduch. Je iba na vás, pre aký zdroj sa rozhodnete. Tepelné čerpadlo flexoTHERM exclusive patrí medzi najúčinnejšie zariadenia na trhu. Môže sa pochváliť nízkymi prevádzkovými nákladmi a okrem vykurovania umožňuje aj chladenie. Osvedčilo sa do novostavieb, ale aj v rámci rekonštrukcií. Zaraďuje sa do najvyššej energetickej triedy A++/A+++. Pokiaľ ide o jednoduchú inštaláciu, najvhodnejším riešením je jeho verzia vzduch/voda. Vonkajšia jednotka aroCOLLECT býva nainštalovaná v exteriéri, najčastejšie vedľa steny rodinného domu. Vďaka dôkladnému tlmeniu vibrácií a efektívnej zvukovej izolácii je hlučnosť vonkajšej jednotky iba 42 dB, čo je porovnateľné s hlučnosťou modernej chladničky.



Úsporné, inteligentné a univerzálne tepelné čerpadlo flexoTHERM exclusive.

2. Multifunkčné riešenie pre náročných

Ak rozmýšľate nad vykurovaním spojeným s prípravou teplej vody a chladením, to všetko zvládne tepelné čerpadlo flexoCOMPACT exclusive s označením Green iQ. Zariadenie má zabudovaný 185 l zásobník teplej vody. Osvedčilo sa v klasických i v nízkoenergetických domoch. Dosahuje výstupnú teplotu až 65 °C a má nízke prevádzkové náklady. V zime spoľahlivo pracuje do teploty vzduchu až - 22 °C, v letných mesiacoch sa môže využiť na aktívne chladenie. Ponúka široké možnosti, dokáže využívať každý z alternatívnych prírodných zdrojov tepla – zem, vodu alebo vzduch. Jeho verzia vzduch/voda získala na veľtrhu Aquatherm Nitra 2017 zlatú medailu za vysokú účinnosť (trieda A++, s regulátorom multiMATIC 700 dokonca A+++) a použitie recyklovateľných materiálov. Ocenené tepelné čerpadlo umožňuje dosiahnuť najvyšší komfort na minimálnom priestore.



Vyberte si také tepelné čerpadlo, ktoré môžete ovládať aj cez smartfón.

3. Najmodernejšie ovládanie - cez smartfón

A čo domácnosti v 21. storočí skutočne potrebujú? Napríklad možnosť pripojenia a flexibilného ovládania vykurovacích zariadení cez internet. Dobrou správou je, že obe spomínané tepelné čerpadlá s označením Green iQ môžete ovládať aj na diaľku cez smartfón alebo tablet – prostredníctvom Wi-Fi a aplikácie multiMATIC – či už ste doma na gauči, v práci, alebo niekde na dovolenke.

Autor: PR článok