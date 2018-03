Úžasne farebný apartmán v newyorskej časti SoHo vás dostane!

V našej sekcii Bývanie slávnych ste sa s časťou New Yorku SoHo už určite stretli a teraz už viete, že je to luxusná časť Manhattanu, kde sídlia všetky slávne butiky, vychytené reštaurácie, múzeá a galérie a tiež je to ideálne miesto na bývanie, pretože je odtiaľ všade blízko (aj keď v meste takejto veľkosti je to trúfalé povedať). Celebrity sa o luxusné bytíky, penthousy a lofty v tejto oblasti bijú a my vám dnes prinášame pohľad do jedného krásneho luxusného, farbami preplneného apartmánu navrhnutého slávnou dizajnérkou Sashou Bikoff.

Majiteľkou tohto veselého apartmánu je podľa slov dizajnérky mladá, nezávislá cestovateľka, ktorá miluje motýle, letá trávi v luxusných francúzskych hoteloch, kde svoje voľné chvíle trávi triedením svojho dizajnérskeho oblečenia (môžeme len tipovať, či je to niektorá zo známych celebrít). Ako dieťa vyrastala v prestížnych hoteloch a miluje sofistikovaný dizajn historických kúskov inšpirovaný európskou históriou veľkých miest.

Požiadavkou majiteľky bolo spojiť tradičné kusy nábytku s odvážnou paletou farieb a kvalitných materiálov. Pozrite sa na to, ako sa dizajnérke podarilo splniť priania svojej klientky.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk