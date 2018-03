Varenie a oddych v súlade: Spájame kuchyňu s obývačkou. Na čo si dať pozor?

Príprava jedla už zďaleka nie je len nevyhnutnosťou, naopak, ide o exhibíciu chutí a čas, ktorý rodina a priatelia trávia spolu. Spojenie kuchynskej časti s obývacou si teda vyžiadala doba, v ktorej žijeme. Bez pomoci odborníkov vám však miesto radosti môže priniesť starosti. Na čo teda treba myslieť?

Hluk a zápach pod kontrolou

Vôňa a výpary z hrncov k vareniu patria, ak ich však budete dýchať popri sledovaní televízie či hostení návštevy, až také lahodné to nebude. Iste, môžete pustiť odsávač pár, no ten obyčajne vydáva hluk. Navyše, ak ste kúpili recirkulačný, ktorý prefiltrovaný vzduch vracia do miestnosti, veľa si aj tak nepomôžete. O mixéroch a šľahačoch nehovoriac. Takže, ak spájate kuchyňu s obývačkou, vyberajte spotrebiče, ktoré sú počas prevádzky tiché, no zároveň výkonné. Výhrou je mať v kuchynskej časti okno.

Ukázať ich či skryť?

Chladnička, mikrovlnka, umývačka riadu a rúra na pečenie, keď sú nové, sú dokonale krásne a lesklé. Dopredu však myslite na to, že sklo časom zájde a na pochrómovanom povrchu sa používaním začne usádzať mastnota a zostávať odtlačky prstov.

Ak sa nechcete stať otrokom domácnosti ani sa trápiť nepekným pohľadom počas ležania na sedačke, stavte na zabudované spotrebiče alebo ich umiestnite mimo zorného uhla z obývačky. Vyvarujte sa drezu a varnej dosky na stredovom ostrovčeku. Keď sú prázdne a čisté, sú pekné. No ako často sa to pri štvorčlennej rodine stane? Riešením je vyvýšený okraj na ostrovčeku vhodný aj ako raňajkový pult.

V súlade

Všetky tri zóny – kuchyňa, obývačka a jedáleň – majú farebne, štýlovo a materiálovo ladiť. Pravdaže, môžete zvoliť aj farebný kontrast, napríklad bielo-čiernej, sivo-žltej alebo modro-hnedej kombinácie a zóny vzájomne farebne prepojiť doplnkami.

Ing. Katka Kyman Haruštiaková

interiérová dizajnérka

www.interiero.eu



"Na otvorený priestor musí v rodine dozrieť čas. Keď sú doma len dvaja alebo manželia so staršími deťmi, je to fajn, ak sú však deti malé, môžu pri bežných úkonoch nastať komplikácie a diskomfort. Deti sa hrajú, behajú, častejšie sa varí, no a pri pomáhaní s domácimi úlohami a súčasnej príprave večere je televízia rušivá. Treba zohľadniť fakt, že dvere na obývačke jednoducho nezatvoríte."

Autor: Kristína FALŤANOVÁ