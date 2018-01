Viete, ako si udržať svoj domov svieži a voňavý? Takto!

Určite páchateľa zápachu

Existujú rôzne zdroje, ktoré môžu potichu prispieť k tomu, že u vás doma cítiť zápach. Môže ísť o pachy z domácich zvierat, pozáručného a pokazeného jedla, ale aj zlej cirkulácie vzduchu, dymu či starých povrchových úprav – kobercov, tapiet, čalúnením, vankúšov, matracov a mnohých ďalších. V závislosti od zápachu budete musieť najprv určiť, odkiaľ sa šíri, a tak odhaliť jeho pôvodcu. Je však možné, že ak v zápachu dlhšie žijete, nebudete schopný rozpoznať ho sami, skúste preto požiadať priateľa alebo suseda o názor.

Zatuchnutý zápach

Ak zatuchnuté pachy pochádzajú zo „stariny“, zvážite maľovanie stien, zmenu tapety, náhradu koberca či opravu a nový náter drevenej podlahy, prípadne výmenu starého nábytku. Zatuchnuté pachy patria medzi tie, ktorých sa zbavuje veľmi ťažko, je totiž možné, že sú už takpovediac „vrastené“ do domu.

Domáce zvieratá

Zápach z domácich zvierat môže byť od škvŕn rôzneho druhu, ktoré dokážu nechať na kobercoch, tkaninách a lôžkovinách, ale aj od ich mokrej srsti. Skúste domácich miláčikov v prvom rade vycvičiť, nepustiť ich v rámci bytu všade, no a účinné je aj čistenie parou, samozrejme, v pravidelných intervaloch. Niekomu na čistenie kobercov zaberá obyčajný detský púder. Ten im dodá sviežosť.

Potraviny

Je možné, že silne aromatizované jedlá, ktoré varíte, sú zdrojom zápachu vo vašej domácnosti. To ale neznamená, že budete musieť zmeniť svoje návyky vo varení. Avšak dôkladné vetranie bude pre odstránenie zápachu zrejme nevyhnutné. Pravdaže, treba tiež vyprázdniť odpadkový kôš, a to bezprostredne po likvidácii potravín. Vyvarujte sa splachovaniu jedla do odtoku. Väčšie časti sa tam môžu zachytiť a následne hniť.

Cirkulácia vzduchu a dym

Obe tieto príčiny môžu byť riešené prostredníctvom otvárania okien v pravidelných intervaloch, aby sa mohol vzduch v celej domácnosti vymeniť za nový – čerstvý. Citlivo zvážte fajčenie doma, pretože vyhnať cigaretový dym a jeho zápach z interiéru, v ktorom sa denne fajčilo, je veľmi ťažké. Dym sa usadí v póroch stien a nezbavíte sa ho celé roky.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk