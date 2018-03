Vonia levanduľou: Navštívili sme víkendový dom v provensalskom štýle

Zariadiť si bývanie s vidieckym nádychom s prvkami južného Francúzka bolo dávnym snom majiteľky. Keď sa s manželom rozhodli pre stavbu víkendového domu v rekreačnej oblasti neďaleko hrádze, stavili na provensalský štýl. So svojou predstavou sa obrátili na interiérové štúdio, aby ich túžby pomohli profesionálne dotiahnuť do konca.

Výsledkom spoločného dialógu je štýlová spoločenská zóna s nábytkom vyrobeným na mieru v smotanových odtieňoch, ktoré efektne dopĺňa modrá - najobľúbenejšia farba domácej panej. Presadila si ju na modrom sedacom nábytku a textilných doplnkoch.

Vlastná iniciatíva

Zariadenie ostatných izieb už majiteľka vzala do svojich rúk a vybrala si typizovaný nábytok s výnimkou vstavanej skrine na chodbe a nábytku v predsieni. S interiérovou dizajnérkou sa radila pri výbere textílií. Rustikálny vzhľad celého interiéru podporuje laminátová podlaha s dekorom starého dreva a biele dvere vyrobené na mieru. Z vidieckeho konceptu vytŕča detská izba, pri jej zariadení nechali voľnú ruku synovi.

Hotové riešenie

Čo sa týka projektu, majitelia uprednostnili typizovaný bezbariérový prízemný dom s dvojgarážou, ktorý si mierne dispozične upravili. Pôvodnú toaletu a šatník susediaci s predsieňou spojili do hosťovskej kúpeľne a rozhodli sa zväčšiť obývačku s jedálenskou a kuchynskou zónou na úkor garáže. Keďže tento dom už nie je prvým bývaním domácich, vedeli, že potrebujú veľkorysý priestor, kde sa môže stretávať rodina a početné návštevy.

Otvorená kuchyňa umožňuje mať pri varení pod kontrolou dianie v spoločenskej zóne. Počas dlhých chladnejších večerov prispieva k pohostinnej atmosfére aj kozub. Zvolili však obojstranný so spoločným komínom. Druhú časť, obrátenú na terasu, s obľubou využívajú na prípravu jedál. V budúcnosti plánujú časť garáže obetovať na posilňovňu. Rozšírený priestor Z chodby susediacej so spoločenskou zónou sa ide do spálne rodičov, detskej a hosťovskej izby a hlavnej kúpeľne.

Veľkou devízou dispozície je, že prístup na terasu je nielen z obývačky, ale i zo spálne a z detskej izby. Výhľad na bazén navodzuje domácim dovolenkový pocit. Terasa susediaca s bazénom je akoby vysunutou obývačkou. Z praktických dôvodov bazén zastrešili. Takto majú majitelia menej práce s čistením a predĺžia si kúpaciu sezónu. K tomu prispieva aj vyhrievanie bazéna pomocou tepelného čerpadla.

Miroslav

VOJKOVIČ

návrh a realizácia interiéru

www.mados.sk

Klient mal pomerne konkrétnu predstavu o svojom budúcom domove, ktorú sme mu pomohli zhmotniť. Priestor sa riešil ako celok v jednotnom vidieckom, provensalskom štýle od výberu rustikálnej podlahy cez kazetové dvere až po kuchyňu a nábytok so štýlovými prvkami. V kúpeľniach sa snúbi komfort moderných obkladov a sanity s nábytkom v duchu ostatného interiéru.

Foto: Robo Hubač

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Zlatica VARGOVÁ