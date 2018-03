Vyberte správnu farbu na podlahu: Chcete tmavú, svetlú či hravo farebnú?

Na to, že farby použité v byte významne pôsobia aj na našu náladu, by ste nemali zabúdať ani pri výbere podlahy. Zamerajte sa preto na farby, ktoré vo vás vyvolávajú pocit pohodlia a relaxu. Samozrejme, na dosiahnutie požadovaného konečného výsledku treba tiež myslieť na plánovanú alebo existujúcu farbu stien, nábytku a ostatných dekoratívnych prvkov v interiéri.

Svetlé farby sú symbolom čistoty a voľnosti

Pri výbere farby podlahy musíte najprv vziať do úvahy veľkosť izby a prísun denného svetla do miestnosti. Podlaha v svetlejšom odtieni menšiu alebo tmavšiu miestnosť rozjasní a dodá jej nadčasový vzhľad. Spolu s bielymi alebo svetlými stenami vytvára v interiéri dojem väčšieho priestoru. Nábytok v miestnosti so svetlou podlahou by mal byť minimálne o dva odtiene tmavší, aby interiér nepôsobil monotónne.

Nadčasová biela, moderná šedá alebo luxusná čierna?

Tieto farby si vyberajú na podlahu najmä milovníci moderného dizajnu. Obľúbené sú bielené drevené podlahy, ktoré prinášajú do miestnosti svieži a nadčasový vzhľad. Šedá farba pôsobí veľmi elegantne a neutrálne. Podlahy s nádychom šedej sa výborne kombinujú najmä s teplými farbami a vytvoria moderný vzhľad interiéru. Dizajnéri sa v súčasnosti nevyhýbajú ani čiernej podlahe, ktorá v miestnosti pôsobí veľmi štýlovo a luxusne. Spolu so svetlými farbami stien a stropu a v kombinácii výrazných dekorácií vytvára v miestnosti moderné kontrasty.

Tmavé podlahy výborne dotvárajú kontrasty

Podlahy v tmavých farebných odtieňoch dodávajú miestnosti dojem stability a pohodlia. Výborne sa kombinujú so stenami vo svetlých i tmavších tónoch. Príliš veľa tmavých farieb však môže miestnosť opticky zmenšiť. Interiér s tmavou podlahou oživia farebné doplnky a podčiarknu moderný dizajn. Veľmi tmavé odtiene vyniknú v priestoroch, kde preniká dostatok svetla.

Obľúbené hnedé podlahy symbolizujú pôdu

Najčastejšie si do domácností vyberáme podlahy v tónoch hnedej farby. Hnedá farba vyjadruje spojenie človeka s pôdou a drevom. Symbolizuje pohodlie a bezpečnosť. Hnedá sa veľmi dobre kombinuje s mnohými ďalšími farbami.

Podlahy so žltým nádychom symbolizujú slnko

Podlahy s odtieňom do žltej a béžovej farby pôsobia optimisticky. Symbolizujú slnko, a preto miestnosť pôsobí svetlejším dojmom a pokojnou atmosférou. Žltá farba všeobecne predstavuje kreativitu a vyjadruje radosť. Žltý a béžový nádych prezentujú napríklad dekory svetlý dub, buk, breza a javor.

Podlahy ladené do červena a oranžova dodajú interiéru teplo

Červenú farbu vnímame ako vášnivú a odvážnu farbu. Predstavuje energiu, dynamiku a lásku k životu. Oranžová odráža pohodlie, aktivitu a inšpiráciu. Podlahy s nádychom červenej a oranžovej preto dodávajú miestnosti teplo, intimitu a harmóniu.

Foto: chenxihq.com

Hravé farebné podlahy

Ak uprednostňujete menej univerzálne farby, máte na výber pestrú paletu ďalších farieb. Dajte však pozor na výrazné farby, ktoré by v miestnosti mohli pôsobiť rušivo. Zvoľte si radšej farby v pastelových alebo tlmených tónoch.

Napríklad zelená farba a jej tóny pôsobia v miestnosti príjemne a dodáva pocit istoty. Všeobecne zelená farba predstavuje prírodu a rovnováhu.

Modrá farba a červená farba pôsobia veľkoryso, avšak na podlahu sa skôr odporúčajú len ich tlmené odtiene.

Autor: KPP SK/ipeknebyvanie.sk