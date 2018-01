Vypínače a zásuvky: Kam s nimi a prečo ich nie je nikdy dosť?

Architekt či projektant elektriky vám elektroinštaláciu navrhne, no bývať tam budete vy. Poznáte najlepšie svoje zvyky, preto do rozmiestnenia zásuviek a vypínačov hovorte už pri projektovaní domu či bytu. Ak to neurobíte, môže sa vám stať, že spínač svetla sa ocitne v stavanej skrini alebo na dočiahnutie zásuvky budete potrebovať ruku ako Saxana.

Nikdy ich nie je dosť

Technické normy odporúčajú minimálny počet zásuviek v jednotlivých miestnostiach, ale ten je v súčasnosti nedostatočný. Spočítajte si spotrebiče, ktoré v domácnosti používate a premyslite si, kde budú umiestnené. A myslite aj do budúcna. Ak teraz nepotrebujete v kuchyni umývačku, možno neskôr sa vám zíde. Radšej naplánujte do každej miestnosti zásuvky navyše, ako potom používať rozvodky a predlžovačky. Zásuvky umiestnite tak, aby k nim bol jednoduchý prístup.

V každej miestnosti vytvorte jeden zásuvkový a jeden svetelný obvod. Zásuvkový obvod zahŕňa maximálne 10 zásuviek. Osobitá je kuchyňa, kde je nutné viaceré spotrebiče napojiť na samostatný zásuvkový obvod, napríklad chladničku, umývačku či rúru na pečenie. Nezabudnite tiež, že niektoré elektrické varné dosky si nevystačia s napätím 230 V, musia byť pripojené na 400 V. Viac zásuviek na malé kuchynské spotrebiče si naplánujte nad kuchynskú dosku. Estetické je tri až štyri zoskupiť v jednom rámčeku.

K nim priraďte aj spínač na osvetlenie pracovnej dosky. Nenápadné sú zásuvky schované v pracovnej doske, vyklopíte či vytiahnete ich, len keď ich potrebujete. Okrem kuchynských spotrebičov potrebuje samostatné istenie aj práčka a klimatizácia. Ak nemáte centrálny vysávač, je praktické pod vypínač inštalovať zásuvku, ktorá nie je ničím zatarasená a je vždy poruke. Rovnako vopred naplánujte umiestenie a druh zdroja svetla až po najmenšiu bodovku.

Kam s nimi?

Kedysi sa vypínače a zásuvky inštalovali pri sebe a vysoko. Dnes sa zásuvky umiesťujú obvykle 20 až 30 centimetrov nad podlahu, ale môžu byť i v podlahe. Je to praktické napríklad pre vysávač, ale aj televízor či domáce kino. Pri zabudovaných kuchynských spotrebičoch sa pre dostatok priestoru a prístupu umiestňuje zásuvka do vedľajšej skrinky. Príručné zásuvky sú vo výške od 0,9 do 1,2 metra.

V kúpeľni sa však treba držať normy. Tu musia byť zásuvky aj spínače mimo umývacej zóny umývadla, ktorá je vymedzená šírkou umývadla, nad aj pod ním. Ak umiestnite zásuvku vo výške aspoň 1,2 metra, môže sa okrajom dotýkať hranice umývacieho priestoru, ak bude nižšie, potom musí byť medzi hranou zásuvky a umývacím priestorom vzdialenosť minimálne 20 centimetrov. Platí to aj pre kuchynský drez. Čo sa týka výšky spínačov, optimálna je 1,2 metra.

Ak sa vám táto výška nezdá, zvoľte si inú. V spálni je praktické umiestniť vypínač aj vedľa postele, nad nočným stolíkom vo výške 60 centimetrov, aby ste svetlo ovládali pohodlne aj z postele. Spínače centrálneho svetla v miestnostiach majú byť pri vstupných dverách. Ostatné doplnkové svetlá umiestnite na najfrekventovanejších miestach, napríklad pri jedálenskom stole, sedačke.

Sofistikované

Jedno svetlo možno ovládať rôznymi spínačmi. Využíva sa to na schodisku, kde na začiatku schodov svetlo zasvietite a na konci druhým vypínačom zhasnete, ale aj v prechodových alebo väčších miestnostiach. Alebo svietidlo nemá žiaden vypínač, ale je vybavené senzorom pohybu a pri jeho zaznamenaní sa automaticky zasvieti

Spínače môžu v sebe skrývať stmievač, ktorým nastavíte rôznu intenzitu svetla. Jednoduchá výmena vypínača za stmievač funguje len pri klasickej a halogénovej žiarovke. Pri žiarivkách a LED zdrojoch musí byť svietidlo vybavené elektronickým predradníkom a k nemu treba viac žíl v elektrickom vedení, než sa používa štandardne.

Pamätať na to treba už pri inštalácii rozvodov a vopred pripraviť 5-žilový kábel. Ak potrebujete umiestniť spínač tam, kde nemožno viesť elektrický kábel, napríklad na sklo, siahnite po bezdrôtových s nízkofrekvenčným ovládaním. Dizajn majú rovnaký ako bežné spínače, ibaže sa na dané miesto lepia.

Elektrické cesty

Elektrické káble sa vedú pod omietkou, v podlahe, pri rekonštrukciách aj na povrchu v lištách. Zvážte však, či vám to nebude prekážať z estetického hľadiska. Ak použijete ploché káble, nemusí sa sekať v stene hlboká drážka. Možnosťou je viesť vedenie za sadrokartónovým podhľadom, v sadrokartónovej priečke či v podlahových lištách, ktoré sa vytvoria práve na tento účel.

Takýmito riešeniami si však zmenšíte obytný priestor. Všeobecne inštalácia káblových vedení sa robí vodorovne a zvislo, nie krížom po stene. Káble na zásuvky sa vedú vodorovne vo výške zásuviek, prípadne v rúrkach v podlahe. Káble na osvetlenie sa inštalujú od spínača zvislo k stropu a potom po strope najkratšou cestou k svietidlu. Tieto pravidlá treba povinne dodržiavať.

Oplatí sa budovať inteligentnú domácnosť v menšom byte?

Áno, v obývačke a otvorenom spoločenskom priestore, pri väčšom počte svietidiel. Aby ste ich nemuseli ovládať mnohými vypínačmi na stenách, nahradíte ich ovládacím panelom, na ktorom si naprogramujete rôzne svetelné scény. Tak si jedným tlačidlom na paneli či mobilnom zariadení vytvoríte svetelnú atmosféru pri sledovaní televízie, čítaní alebo jedení. Rozsiahlejší variant inteligentného riadenia zahŕňa aj ovládanie žalúzií. Rozvody elektroinštalácie však musia byť tomu vopred prispôsobené.

Foto: archív

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/Adela MOTYKOVÁ, odborná spolupráca Ľuboš SIDOR