Z dvoch jeden: V unikátnej rekonštrukcii sa dva byty spojili do jedného

Tehlová bytovka z päťdesiatych rokov sa nachádza neďaleko Medickej záhrady, čo je synonymum výhodnej polohy, komfortnej infraštruktúry a všetkých vymožeností veľkomesta na dosah aj bez presúvania autom. Ako bonus ponúka dom uzatvorený dvor s parkovou úpravou. Ak sú do tejto strany orientované spálne, pulzujúce veľkomesto vôbec neruší.

Keď sa mladý pár rozhodol pre spoločný život, obaja už mali vlastné bývanie. Tonka žila v jednoizbovom byte v tomto dome, Milan vlastnil podkrovný mezonet v novostavbe v okrajovej štvrti. Ako to už v živote býva, v čase dozrievania ich rozhodnutia sa práve predával susedný dvojizbový byt. Ani na chvíľu nezaváhali.

Zadosť zákonu

Žiaľ, nebýva až taká výnimka, ak investor pri prerábaní bytu „zabudne“ niektorý z dotknutých orgánov informovať o svojich zámeroch. V tomto prípade sme však mali česť s ukážkovým typom stavebníkov. Spájali dva byty, posúvali priečky, menili sa rozvody vody a elektroinštalácie, zasahovalo sa do nosných konštrukcií, rušila sa v byte plynová prípojka. Aj keď vybavenie patričných povolení trvalo päť mesiacov, nechceli nič nechať na náhodu a počkali si.

Potom už vstúpil do akcie aj ich známy, architekt Jozef Tučný. Okrem koncepčných návrhov mal pod palcom logistiku celej rekonštrukcie. Prikúpený byt mal dve okná do ulice, preto sa domáci s autorom návrhu zhodli na logickom dispozičnom riešení, že do tohto priestoru sa umiestni denná zóna s komunikačným zázemím.

Kuchyňa s jedálňou sa od obývačky decentne „separuje“ priečkou, nie však úplne radikálne, pretože dvere medzi nimi absentujú. Pôvodný vstup do bytu aj dnes plní funkciu vchodu. Na konci dlhej chodby sa nachádza hygienická časť, pričom kúpeľňa aj toaleta sú samostatné. Rodičovská spálňa profituje z benefitu výhľadu do tichého dvora. Rovnako ako detská a hosťovská izba, čo sú miestnosti z pôvodného dámskeho bytu.

Striedmo a prakticky

Proces návrhu nebol v žiadnom prípade monológovým diktátom architekta, sympatickí majitelia viedli s priateľom odborníkom od začiatku konštruktívny dialóg. Mali totiž relatívne jasno v celkovom vyznení budúceho bývania. „Jozef sa nám snažil vždy ponúknuť viac alternatív, o ktorých sme diskutovali, zvažovali za a proti jednotlivých riešení,“ prezrádza naša hostiteľka a pokračuje: „Čo sa týka zariadenia, chceli sme moderné a nadčasové bývanie, no zároveň bola naša požiadavka maximálna praktickosť v zmysle nenáročnej údržby.“ A to je zároveň odpoveď, prečo v byte prevládajú neutrálne prírodné tóny a zvolené materiály. Nechceli sa stať otrokmi ukážkového bývania. Naopak, s umom ho zariadili prakticky, aby byt dokonale slúžil im.

Tip majiteľa:

„Aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam, odporúčam ešte pred rekonštrukciou spraviť obhliadku u susedov v spodnom aj hornom byte a ich stav zdokumentovať.“

Architekt

Jozef Tučný

JTDesigners, ACREA

www.tucnydesign.com, www.acrea.sk

Návrh interiéru je pre mňa vždy veľmi osobný a diskrétny proces vzájomného spoznávania, komunikácie a kompromisov. V určitých fázach projektu je potrebné obstáť v úlohe sociológa, psychológa, keď nerozhoduje architektúra a dizajn, ale schopnosť počúvať, usmerňovať a presadiť správnu vec.

