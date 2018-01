Uložné riešenia do spálne: Trendom sú vstavané skrine a šatníky

Problémy so skladovaním šatstva sú najmä v bytoch. Oveľa lepšie a prehľadnejšie ako bežná skriňa využije priestor vstavaný model od podlahy po strop. Hoci v rodinných domoch býva priestoru zvyčajne dostatok, vstavané systémy nájdu svoje uplatnenie aj tam. Úplne ideálne je, ak vyčleníte na šatstvo samostatnú miestnosť.

Do obývačky aj pivnice

Šatníková skriňa si s maximálnou efektivitou poradí s každým priestorom, nerozhoduje sklon stien ani veľkosť miestnosti. Najčastejšie rieši nedostatky s odkladaním v predsieňach a na chodbách. Okrem kabátov a topánok v nich nájdu útočisko aj kufre, tašky, čistiace prostriedky a rôzne domáce nástroje. Často sa sem navrhujú spolu s vešiakovou stenou.

Na druhom mieste sú úložné zostavy v spálni a v detskej izbe. Výnimka však nie sú šatníkové skrine ani v obývačke či v pivnici, kde sa za posuvnými dverami môže skrývať vnútorné vybavenie prispôsobené individuálnym potrebám. Atypické skrine účelne využijú miesto aj v podkroví alebo v zabudnutom rohu.

Najbežnejší a najekonomickejší variant je vstavaná skriňa bez korpusu. Na ohraničenie a uchytenie vnútorného vybavenia využíva steny, podlahu a strop, preto výrazne šetrí materiál.

Častá voľba sú aj čiastočne vstavané skrine, zvyčajne s jednou bočnicou. Ďalšia možnosť sú samostatne stojace skrine, ktoré dokážu vkusne predeliť priestor.

Anatómia vstavanej skrine

Klasickú vstavanú skriňu tvorí vnútorné vybavenie s policami, vešiakmi, zásuvkami, posuvné šatníkové dvere a prípadne korpus alebo len jeho časť. Veľká výhoda je, že si presne môžete rozvrhnúť vnútorný priestor skrine podľa toho, v akej miestnosti bude a čo v nej chcete skladovať. Okrem potrebných políc a šatníkových tyčí je vhodné zakomponovať aj dostatočné množstvo zásuviek na drobnosti. Dostupnosť a orientáciu v skrini a pohodlie zjednodušia rôzne drôtené programy s vysúvacími košmi, výsuvné police, výklopné tyče, vešiaky na kravaty, botníky. Všetky tieto „vychytávky“ vyzerajú pekne, nedovolia vám robiť neporiadok a skrine sú krásne uložené ako v katalógoch.

Len si za ne priplatíte oveľa viac ako za obyčajné police.

Vnútro skrine je najčastejšie vyrobené z drevotriesky potiahnutej laminátom, prípadne dyhou. Dyha je drahšia, lacnejší variant je laminát a je aj vzorovo bohatší. Bežne sa však používa biela farba, jednak je najlacnejšia, ale tiež oblečenie je na nej dobre vidieť. Avšak aj prach a špina. Čo sa týka dverí, paleta možností je bohatšia. Popri najlacnejšej drevotrieske máte na výber drahšiu dyhu a ešte drahšie sklo, buď nepriehľadné v niekoľkých farebných odtieňoch, alebo mierne poodhaľujúce vnútro skrine. Na dverách môžete mať aj zrkadlá, oplatí sa potiahnuť ich bezpečnostnou fóliou, ktorá zaručí, že sa v prípade rozbitia nerozsypú po celej miestnosti. Keďže dvere tvoria veľkú plochu s mechanickými časťami, sú najdrahšia položka vstavanej skrine.

Cena sa odvíja nielen od materiálov, ktoré sa použijú na výplň, ale aj od rámov. Oceľové rámy sú lacnejšie ako hliníkové. Najlacnejšia skriňa sa dá zostaviť z drevotrieskových posuvných dverí, drevotrieskových políc a oceľových rámov. Najdrahšie sú dvere delené a kombinované z viacerých materiálov, napríklad laminát a sklo.

Dominanta či popoluška?

Či chcete, alebo nie, výber materiálu ovplyvní, či sa skriňa stane prirodzenou súčasťou priestoru, alebo bude jeho výrazná dominanta. Ak je pre vás dôležitý dizajn, vyberajte materiály, ktoré sa hodia do miestnosti, kde bude skriňa umiestnená. Predovšetkým viditeľné plochy farebne zlaďte s okolím. Aj ich veľkosť by mala zodpovedať dispozícii miestnosti a ostatným kusom nábytku. Nenápadný materiál na posuvné dvere je laminát vo svetlých farbách alebo sklo s neutrálnym matným a priesvitným vzhľadom. Výraznejšie sú dyhy s nápadným dezénom, pestrofarebný laminát a sklo. Hit posledného obdobia sú dekoračné sklá, paletu dekorov rozširujú atraktívne fototapety alebo prírodný ratan, či bambus.

Trinásta komnata

Šatník ako samostatná miestnosť je trend a bežne sa s ním ráta už v projektoch novostavieb. Vôbec nemusí mať rozmery jednoizbového bytu ako luxusné šatníky celebrít. Niekedy postačí, ak naň vyčleníte časť väčšej miestnosti. Šatník je privátna miestnosť ako kúpeľňa, preto mu pristane miesto pri spálni, pri kúpeľni, na chodbe, kam majú návštevy obmedzený vstup.

Je jedno, aký bude mať váš šatník tvar, rozhodujúci je jeho úložný systém. Mal by byť riešený tak, aby bolo oblečenie voľne a prehľadne uložené a zavesené, tak aby ste si rýchlo pohľadom našli to, čo práve potrebujete. Nemali by chýbať policové systémy s rôznou hĺbkou, hlbšie na vešanie, plytšie na ukladanie. Vertikálne stojky spájajúce police môžu byť nahradené hliníkovým profilom, čo priestor šatníka odľahčí a umožní posúvanie políc do rôznych výšok.

Súčasťou policového systému môžu byť aj zásuvky, výhodnejšie je, ak sú riešené formou samostatného zásuvkového kontajnera. Rovnako ako v šatníkových skriniach, aj tu sa uplatnia rôzne doplnky ako šatníkové tyče, výsuvné drôtené koše, špeciálne zásuvky na bielizeň, vreckovky, výsuvné vešiaky na nohavice, kravaty, šatky.

Autor: Pekné Bývanie/Adela MOTYKOVÁ