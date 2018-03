Dvojpodlažný dom si prevzali iba s hotovými podlahami. Hľadali niekoho, kto im ho dotiahne do finálnej podoby. Cez známych dostali odporučenie na interiérovú dizajnérku Janu Cymorkovú.

Ona si na začiatok spolupráce s rodinou spomína takto: „Stretla som sa s majiteľom len raz, jeho manželka a synovia boli v zahraničí, ukázal mi dom, načrtol predstavy, odovzdal kľúče a odletel.“ Predstava rodiny bola mať moderný interiér a veľa, veľa úložných priestorov. Všetko ostatné ponechali na dizajnérku. Návrhy, nákupy, výrobu – každý krok konzultovali mailom a cez telefón.

Bez kompromisov

Dispozične interiér nemenili, na prízemí je denná časť domu s obývačkou, jedálňou a kuchyňou. Z nej sa cez úzku chodbu vstupuje do garáže, toalety a na jej konci sú schody na poschodie. Tam sú dve chlapčenské izby, spálňa, kúpeľňa a na galérii malý čítací kútik. Skôr než začali so zariaďovaním domu, bolo treba urobiť kúpeľňu a prispôsobiť elektrinu.

Kúpeľňa dala Janke najviac zabrať: „Posielala som majiteľom varianty kúpeľne a nejako sme sa nevedeli rozbehnúť. Možno čakali nejaký úžasný efekt, ale peniaze nás nepustili. Budžet na celý dom bol pomerne nízky. Museli sme sa doň vtesnať so všetkým – s úpravami stien, nábytkom, osvetlením, kuchynskou linkou, kúpeľňou, tapetami, bytovými textíliami aj interiérovými dvermi. Preto som hľadala varianty, ktoré nebudú také drahé a zároveň budú dobre vyzerať.“

Keď majitelia dostali vizualizácie, páčilo sa im všetko, nechceli robiť kompromisy a boli ochotní zaplatiť viac. Napokon výsledok dotiahli do spokojnosti oboch strán.

Doladené do bodky

Janka chcela potlačiť výraznú červenohnedú podlahu, ktorá sa ťahala celým interiérom. Preto zvolila neutrálne tóny na nábytku – od bielej cez sivú, antracitovú až po čiernu a doplnila ich žiarivejšími. Pri zariaďovaní bytu dbala na to, aby každý kúsok nábytku v priestore mal svoje opodstatnenie.

Nič tu nie je navyše, nič neprekáža a zároveň nechýba. I keď sú niektoré časti domu doslova zapratané úložnými priestormi, nepôsobia ťažko, ale príjemne. A vďaka starostlivo vybraným tapetám a doplnkom má dom to, čo čerstvo zariadeným bytom často chýba, dušu.

S majiteľmi sme mali telekonferencie, do ktorých sa občas zapojili aj ich synovia, aby sme spolu odkomunikovali základné požiadavky na interiér. Pri výbere materiálov a farieb som mala voľnú ruku. Napriek diaľke sa nám výborne spolupracovalo, boli príjemní, dodržiavali všetky dohovory, termíny a boli ochotní zvýšiť rozpočet takmer o 75 percent, aby boli naše návrhy verne prenesené do reálu. Na projekte spolupracovala Ing. arch. Tatiana Pršová.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYKOVÁ