Zariadiť malý byt účelne je umenie, my vám ponúkame know-how!

>>> Fotogaléria plná inšpirácie priamo tu <<<

V prípade malých, povedzme jednoizbových bytov je najčastejším problémom fakt, ako naložiť s jednou izbou a samostatnou, obyčajne neveľkou kuchyňou. Nuž... Bez búracieho kladiva to asi nepôjde. Potrebujete ho totiž nielen opticky, ale aj funkčne natiahnuť. Z veľkosti S na veľkosť L.

Božský! Inšpiratívny dizajn bytu v pastelových farbách s akcentom dreva

Ak zbúrate priečku medzi kuchyňou a izbou, je potrebné zamyslieť sa nad tým, aký je váš životný štýl a tomu prispôsobiť členenie a tiež veľkosť jednotlivých funkčných zón. Radi a veľa varíte? Alebo nevaríte vôbec, zato máte radi filmové večery? Máte veľa oblečenia či ste v tejto oblasti skôr minimalista? To všetko je dôležité vedieť skôr, ako sa pustíte do ďalšej práce.

Dokonalý! Takto to vyzerá, keď sa byt o rozlohe 70 m² premení v raj na zemi

Základom pre malé priestory je zaplaviť ich svetlými farbami. To však neznamená len bielu, krémovú a svetložltú. Pokojne choďte aj do výraznejších farieb, no čo sa ich intenzity týka, zvoľte ich svetlejšie odtiene. Napríklad svetlú oranžovú, fialovú, šedú, modrú alebo aj zelenú. Svetlé odtiene môžete doplniť tmavšími doplnkami, podlahou alebo nábytkom. Do najtmavšieho rohu umiestnite posteľ, k oknu postavte jedálenský stôl, ktorý môže zároveň slúžiť ako provizórny pracovný kútik, nuž, a sedačkou, prípadne kreslom alebo malým pracovným ostrovčekom či polovičnou priečkou rozdeľte priestor na jednotlivé zóny. Ak tak urobíte, aj jednoizbový byt bude účelný, krásny a zároveň útulný.

Neformálne moderné stolovanie, ktoré si zamilujete od prvého momentu. A nielen na stravovanie

Vynikajúcim riešením v malých priestoroch je nábytok na mieru. Iba tak možnosti priestoru využijete naplno. Miesto piatich malých skriniek z obchodu si dajte zhotoviť vstavanú skriňu kombinovanú s knižnicou aj priestorom pre televízor či dokonca s posteľou v nej skrytou.

Flexibilita v jednoizbovom byte je na nezaplatenie. Kupovať teda masívny nábytok by bolo chybou. Choďte skôr do ľahších a menších kusov, ktoré nezaberú toľko miesta. Aj klasický konferenčný stolík pokojne nahraďte malým príručným stolíkom, otváracie dvere zasúvacími a s doplnkami tiež šetrite. Z okien odhoďte ťažké záclony a ak už niečo, tak po stranách spustite dlhé závesy. Tie dodajú atmosféru.

Čím sviežejší a vzdušnejší priestor vytvoríte, tým priestrannejší byt získate. Jedine tak bude váš malý byt veľkým domovom.

Autor: Kristína Falťanová