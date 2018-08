Ako na podlahy? Poradíme vám pri výbere

Každý typ podlahy sa skladá z niekoľkých vrstiev. Najdôležitejšia je horná, nášľapná vrstva. Odhliadnuc od dekoratívneho hľadiska, posudzuje sa podľa stupňa odolnosti voči nárazom, poškriabaniu alebo citlivosti na vlhkosť.

Pri laminátových podlahách sa uvádza aj záťažová trieda. Platí pravidlo, čím vyšší stupeň, tým vyššia rezistencia proti poškodeniu.

V kuchyni to na podlahe žije

Podlaha v tejto miestnosti je vystavovaná častým nehodám a pádom pracovného náčinia. Skúšku odolnosti každodenne preveruje aj prisúvanie a odsúvanie stoličiek alebo rozliate tekutiny.

Riešením môže byť vinylová krytina. J ej cena sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 54 €/m2. Základom vinylových podláh je gumový nosič, na ktorom je nanesený dekor prelisovaný vrstvou vinylu, pričom odolnosť garantuje tvrdená polyuretánová vrstva. Jej devízou je aj schopnosť verne imitovať množstvo iných materiálov. Kolekcie sa hemžia imitáciami všetkých drevín či verných napodobenín dlažby. S voľbou vinylu do kuchyne môžete rátať s rozmerovou stálosťou, elastickým tichým povrchom, odolnosťou proti svetelnému žiareniu a nakoniec i s odolnosťou proti vlhkosti.

Ak preferujete čísla a vyhliadli ste si laminát vo vhodnej záťažovej triede, na výber poslúži opäť široká nádielka dekorov, textúr a imitácií materiálov. Pri kúpe laminátovej krytiny dbajte na odolnosť proti vlhkosti. Je dôležité vedieť, či hrany podlahy boli impregnované proti vlhkosti. Kvalitný laminát vás bude stáť od 16 do 42 €/m2.Keramická dlažba patrí medzi tradičné kuchynské podlahové krytiny. Jej prednosťou je dlhá životnosť, jednoduchá údržba a výborná odolnosť proti vode a chemikáliám. Ak sa rozhodnete práve pre ňu, vyberajte typ s protišmykovou úpravou. Pri výbere podlahy do kuchyne však zvážte aj výber mäkších materiálov, akými sú korok, drevo, vinyl či marmoleum. Podlaha z dlaždíc alebo laminátu je tvrdá, pri dlhšej práci v kuchyni by mohla zaťažovať vaše kĺby, väzy i chrbticu.

Obývacia izba musí mať atmosféru

Spoločenské miestnosti sú centrálny bod, kde sa schádza celá rodina. Napriek ich aktívnemu využitiu sú nároky na odolnosť podlahovej krytiny o niečo menšie ako vo funkčných miestnostiach, ako je kuchyňa.

V obývacej izbe si vystačíte s drevenou podlahou. jej poznávacím znakom je hrejivý povrch, ktorý je príjemný na dotyk. drevo sa v porovnaní s laminátovou krytinou ľahšie poškriabe. každá drevina má svoju charakteristickú tvrdosť. medzi najtvrdšie patria exotické dreviny či klasika v podobe buka a duba. z dekorov je stále v móde rustikálny vzhľad podláh, ktorý podčiarkuje krásu drevín v ich naturálnom vyhotovení. ak je drevo pre vás prirodzené a vhodné, rátajte s cenami od 33 do 153 €/m2.

S dupotom v detskej izbe

Deti si hlavu príliš nelámu s mnohými vecami. Svoje hlavné obedové menu si pokojne vychutnajú i na podlahe. detské hry taktiež sprevádza dupot. Podlaha v tejto miestnosti by mala byť antibakteriálna, nenáročná na údržbu, hrejivá na dotyk a zároveň odolná.

Z podlahových krytín túto požiadavku spĺňa napríklad marmoleum click. za týmto pojmom sa skrýva podlahová krytina vyrobená z prírodne obnoviteľných surovín. ide o ekologickú podlahu, ktorá prispeje k zdravšiemu bývaniu. je vhodná pre alergikov a astmatikov. Výhodou je možnosť hravého kombinovania farieb a vzorov, čo ocenia najmä deti. marmoleum sa hodí aj do miestností ako kuchyňa, kúpeľňa alebo chodba. Výhodou zvolenej podlahovej krytiny je dobrá zvuková izolácia a možnosť kladenia na podlahové vykurovanie. S jej hladkým povrchom užívatelia nebudú mať starosti pri údržbe. Pri kúpe môže užívateľ rátať s cenovým rozmedzím od 44 do 55 €/m2. Vyskúšajte koberec! Či už kusovo, alebo celoplošne. V miestnostiach s kobercami je totiž o 50 % nižšia koncentrácia jemných prachových častíc ako v miestnostiach s pevnými podlahovinami. Bytový prach sadá do priadze kobercov a je pridržaný, nevíri sa chôdzou a vetraním tak veľmi ako nad tvrdými podlahovinami a nedostáva sa do dýchacej sústavy človeka. Ak nie je možné 2- až 3-krát denne tvrdú podlahovinu zotrieť, je na zamyslenie zvoliť tento variant.

V spálni hlavne pohodlne

Podlaha v spálni nemusí znášať vysoké zaťaženie, je to skôr miesto na odpočinok a relaxáciu. Voľte podľa toho aj podlahu a nebojte sa byť nároční.

Rozhodne nič nepokazíte drevenou podlahou z kvalitných tvrdých a ušľachtilých drevín z klasických parkiet či intarzovaných dielov. dušu romantika poteší mierne vŕzgajúca podlaha z poctivých dosiek alebo fošní, ktoré sa dajú umelo zostariť alebo natrieť svetlopastelovým odtieňom. Voľbou môže byť v tomto duchu aj laminát s efektom patiny alebo „dymová“ povrchová úprava, ktorá vynikne hlavne na tmavých farbách podlahy.

Za povšimnutie taktiež stojí cenovo dostupný korok. Tento prírodný materiál patrí medzi najkomfortnejšie podlahy z hľadiska tepelnej pohody a pohodlnej chôdze. reaguje na našu telesnú teplotu, čím vytvára príjemný pocit tepla. korková podlaha je tichá, výborne pohlcuje zvuk a vibrácie. Nepriťahuje prach a nečistoty, čo ocenia najmä alergici. jeho životnosť závisí od správnej montáže a záverečného nalakovania.

Kúpeľňa pozná nielen dlažbu

Dlažba je v miestnostiach ako kúpeľňa alebo toaleta azda najčastejšie riešenie. Ak sa aj rozhodnete pre inú alternatívu, berte do úvahy zvýšenú vlhkosť, nároky na hygienu a údržbu. Takisto si dajte podrobne vysvetliť jej úžitkové vlastnosti. Do úvahy prichádza laminát alebo vinyl.Na trhu sú dostupné laminátové podlahy špeciálne upravené do kúpeľne. Sú absolútne vhodné do vlhkých priestorov vďaka utesneniu krátkych a dlhých lamiel. Tak voda alebo vodná para nemá šancu preniknúť do ďalších súčastí podlahy. Pre kúpeľňovú laminátovú podlahu je okrem utesnenia lamiel proti vlhkosti dôležitý aj protikĺzavý povrch. S takou podlahou sa nebudete musieť báť vstúpiť s mokrými nohami z vane alebo sprchovacieho kúta.

Na čo stúpať v predsieni?

Do tejto miestnosti vstupujete v topánkach, odkladáte dáždnik či vyzliekate premočené zvršky. Podlaha je najviac náchylná na znečistenie. Preto si vyberte krytinu, ktorá sa ľahko udržiava a je odolná proti oderu. Musí spĺňať vysoké nároky takzvanej mokrej alebo špinavej zóny.

Vhodná je dlažba, ale ľudia celkom správne radšej volia materiál zhodný s krytinami v ostatných miestnostiach. Obľúbené lamináty takéto riešenie nevylučujú. Treba však zvoliť najvyššiu odolnosť – 32.

NAŠA RADA

Máte domácich miláčikov?

Teraz nemáme na mysli len štvornohých, ale aj malé deti. V takom prípade uprednostnite pre údržbu podlahy s matnou úpravou. Podlahy vo vysokom lesku budete musieť neustále pretierať pre stopy po labkách alebo bosých nohách.Nepodceňujte výber praktickej podlahy, ktorá veľa znesie. Vedľa určite nešliapnete s keramickými dlaždicami alebo plávajúcimi podlahami. Odtiene voľte tak, aby na vás zo zeme nekričala hneď každá smietka. Laminátové podlahy by mali byť určené na silnú záťaž, aby vydržali poškriabanie a časté prechádzanie. V prípade keramickej podlahy siahnite radšej po tmavšej škárovacej hmote.

NÁŠ TIP

Nebojte sa predajcu spýtať, ako dlho sa vami vybraná značka u nás predáva. Ak sa vo veci príliš nevyznáte, pred novinkou radšej uprednostnite niekoľko rokov na trhu predávanú značku. Svedčí to o jej dôveryhodnosti.

Chce to kontrast!

Snažiť sa zladiť odtieň podlahy s tým nábytkovým nie je najšťastnejšie riešenie. Miestnosť bude pôsobiť nudne. Ak si netrúfate na príliš výrazný kontrast, zvoľte príbuzný odtieň, ako má zariadenie. Buď o trochu svetlejší, alebo tmavší.

Autor: Michaela NIKODÝMOVÁ