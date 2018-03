Poradíme vám, ako vybrať správne strešné okno

Docieliť sa to dá niekoľkými spôsobmi. Jedna z možností sú nápadité vikiere či strešné okno zapadajúce do roviny strechy. V niektorých prípadoch je na presvetlenie miestnosti ideálny svetlovod. Najviac svetla vstupuje cez strešné okná, až o 40 % výraznejšie ako cez vikiere.

Ak však spojíte viac vikierových okien vedľa seba, získate nielen svetlejší interiér, ale aj krásny výhľad. Práve výhľad je najväčšia výhoda podkrovných bytov, paradoxne vďaka strešným oknám často nevyužitá. Svetlosť interiéru ovplyvňuje aj ostenie strešného okna a takisto biele steny. Každá iná farba je hltač svetla.

Čím viac svetla, tým lepšie

Všeobecne platí, že plocha okien by mala byť minimálne 10 % z pôdorysnej plochy miestnosti. Je to však individuálne, väčšinou rozhoduje subjektívny pocit obyvateľov. Účinnejšie presvetlí podkrovie viac menších okien rovnomerne rozmiestnených než jedno veľké s rovnakou plochou skla.



Efektné riešenie podkrovia, kde dispozícia neumožňuje mať klasický balkón, ponúka strešný balkón GDL Cabrio Velux.

Foto: Cabrio Velux

Čím nižší sklon strechy, tým dlhšie okno je vhodné použiť. Naopak, pri strmých strechách môžu byť okná síce kratšie, no musí ich byť viac. Okná sa inštalujú sólo alebo združené do zostáv. Ak to dispozícia miestnosti dovoľuje, vhodnejšie je použiť okná v dvojiciach vedľa seba. Takéto riešenie koncentruje svetlo tam, kde ho potrebujete, navyše zvýši atraktívnosť podkrovného interiéru.

Väčší priestor na úkor svetla

Vikier vystupuje z roviny strechy, rozširuje a zväčšuje vnútorný priestor pod ňou a umožňuje osadenie okien alebo dverí. Tento stavebný prvok sa dá použiť na všetky typy a sklony striech. Z hľadiska osvetlenia sa správa ako klasické okno, pričom intenzita osvetlenia klesá so vzdialenosťou od okna. Ak bude okno vo vikieri rovnako veľké ako na prízemí, presvetlenie bude určite dostačujúce. Vikier je vystavený menšej klimatickej záťaži ako strešné okno.

Správne strešné okno

Typ strešného okna treba vyberať s ohľadom na sklon strechy. Do striech so strmším sklonom, kde je dôležitejšie viac než výhľad dostať dostatok svetla a vzduchu, sa hodí výkyvné okno. Dá sa otáčať okolo stredového čapu až o 180 stupňov, čo uľahčuje manipuláciu pri údržbe a umývaní. Do striech s nižším sklonom alebo do väčších výšok sa hodia výklopné okná.

Otvárajú sa smerom von, neobmedzujú pohyb okolo okna a neuberajú z priestoru. Všetky výhody výkyvných a výklopných okien majú kombinované výklopno-výkyvné okná. Komfort sa odráža aj vo vyššej cene oproti prvým dvom typom. Panoramatický výhľad a najlepšie osvetlenie poskytujú okná manzardového typu, ktoré spájajú výhody klasických strešných okien a vikierov.

Zaručujú výhľad aj sediacim osobám, čo prispieva k dobrej pohode. Rovnako dôležité ako výber strešného okna je aj umiestnenie kľučky na ňom. Nie je dané, či ju máte mať hore, alebo dole. Výber vychádza z osobného pohodlia, jednoduchej manipulácie a ľahkého prístupu. Tiež je dôležité, aby kľučka neprekážala nábytku a ani pri otváraní.

Ak chcete okno otvárať zospodu, vhodné je výklopno-výkyvné a jeho spodná hrana by mala byť vo výške 120 cm. Len vtedy bude jeho obsluha pohodlná. V prípade horného otvárania by mala byť spodná hrana strešného okna vo výške 90 – 110 cm. Tu nábytok nebude rušiť a výhľad v sede bude rovnako pohodlný ako z okna vo zvislej stene.

Niečo špeciálne

Trh ponúka aj zostavu strešných okien, ktoré sa po vyklopení smerom von premenia na malý balkón. Tvorí ju horné, široko otvárateľné okno a dolná presklená časť s výsuvným zábradlím, ktoré sa vysunie von. vedľa seba možno inštalovať aj viac balkónov. Všade tam, kde nie je možné dostať denné svetlo oknami v šikmom strešnom plášti, imituje ich funkciu svetlovod.

Skladá sa z troch na seba nadväzujúcich častí – rámu s pevným zasklením umiestnených v streche, ohybného tubusu a difuzéra rozpytuľujúceho svetlo po miestnosti. Vzhľadom na to, že množstvo svetla, ktoré privedie svetlovod, závisí nielen od dĺžky tubusu, ale aj od orientácie strechy, je optimálne umiestniť ho na najviac oslnenú časť strechy, teda na juh až západ.

Okná na plochú strechu

Prísun prirodzeného svetla v hlbokých miestnostiach pod plochou strechou alebo strechou s miernym sklonom možno podporiť strešnými svetlíkmi. Nenarúšajú architektúru domu a zvýšia komfort bývania. V porovnaní s klasickými oknami dokážu presvetliť až trikrát väčší priestor. V ponuke sú v dvoch variantoch: pevné okno bez otvárania a otvárateľné okno s elektrickým ovládaním.

Okno v elektrickej verzii s diaľkovým ovládaním má namontovaný dažďový senzor a v prípade dažďa sa automaticky zavrie. Svetlíky sa zasklievajú komorovými polykarbonátovými panelmi alebo plexisklom, pričom si možno zvoliť číru alebo opálovú farbu kupoly. Ak si zvolíte svetlík s kupolou z čírej farby, získate viac denného svetla. Opálová farba rozkladá svetlo a zamedzuje oslňovaniu ľudí v osvetľovanom priestore. Výhoda opálovej výplne je znížená možnosť zašpinenia

Autor: Pekné Bývanie/Adela MOTYKOVÁ