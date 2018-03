Pre dve deti: Vytvorte im spoločné kráľovsto

Nebýva ojedinelým javom, že priestorové možnosti domácnosti neumožňujú poskytnúť každému potomkovi samostatnú izbu. Poďte s nami na návštevu detskej izby s rozlohou 15,7 m2, kde sa podarilo zosúladiť bývanie osemročného chlapca a štvorročného dievčatka. Možno sa pod výslednú idylku podpísal aj fakt, že obaja sa na návrhu svojho kráľovstva aktívne zúčastňovali. Hneď na začiatku zavrhli myšlienku na poschodovú posteľ, ktorá býva častým nájomníkom takýchto izieb. Stačil jeden pohľad na jej reálne rozpínavé rozSpoločné mery v podobnej izbe u susedov, plus dve buchnutia hlavy o strop pri hre „na poschodí“ a nadšenie pre tento typ nábytku deti opustilo.

KAM SO SKRIŇOU?

Bolo preto potrebné vymyslieť rozloženie dvoch postelí, dvoch pracovných stolov, úložného nábytku na hračky, knižky a oblečenie, popri vytvorení čo najväčšieho voľného priestoru na hru. Začalo sa kresliť. Rodičia si vytvorili maketu izby a jednotlivých prvkov zariadenia v mierke 1 : 25 a presúvali nábytok do mnohých variantov. Deti dostali podobnú úlohu, ktorej sa ujali s radosťou. Odvážne nákresy „pôdoryso-bokom-šikmo-pohľadov“ štvorročnej maliarky pobavili celú rodinu. Zariadiť útočisko pre jedno dieťa, aby bolo úplne spokojné, je oriešok. Ako si však čo najlepšie poradiť s riešením miestnosti pre dve ratolesti, navyše s rozdielom veku, pohlavia i okruhu záujmov? Pri návrhu zohľadnili aj pohľad od vstupu do izby, aby v ňom nedominovali veľkoplošné nábytkové kusy. Jestvujúce osadenie dverí v danom pôdoryse 3,5 x 4,5 m neprialo voľbe celostenovej vstavanej skrine. Vpravo od dverí ostalo voľných len 35 cm a po ľavej strane by zas dobudovaná klasická skriňa s hĺbkou 60 cm opticky zmenšovala miestnosť a vznikol by problém s umiestnením druhej postele. Zvíťazil preto nábytok na mieru s atypickou hĺbkou 35 cm v bielom vyhotovení, aby podporil svetelnosť neveľkej izby. Jeho situovanie na pravej strane od vchodu do izby, ktorú vstupujúci takmer nevníma, pomohlo opticky nezaťažiť detskú izbu veľkou skriňou.

KÚSOK SÚKROMIA

Dôležitým faktorom pri zariaďovaní bol aj samotný fakt, že ide o dve odlišné osobnosti s potrebou samostatných kútikov len pre seba. Ako deliaca stena poslúžilo zoskupenie k sebe pripojených štyroch otvorených políc. Vytvorilo sa tak malé útulné zákutie pre chlapca, ktorého samostatnú zónu podčiarkuje originálna bordúra s motívom domčekov.

FAREBNÝ KONCEPT

K bielemu nábytku bolo potrebné navrhnúť farebnejšie steny. Našťastie sa súrodenci zhodli na rovnakej hlavnej farebnosti: svetlozelenej. Voľba padla na tapety a textílie, ktoré bude možné jednoducho a rýchlo vymeniť, kedykoľvek zatúžia po zmene. Výber neutrálneho bieleho nábytku tak získal ďalšie plus za prispôsobivosť. Pri svojpomocnom tapetovaní vznikol nápad vystrihnúť okraj tapety do tvaru kopcovitej krajinky a tento koncept preniesť po celom obvode detskej izby.

Zvolená zelená farebnosť podľa psychológie farieb pôsobí upokojujúco, uvoľňujúco a podporuje sústredenie a premýšľanie. Ako malé osvieženie zvolili druhú, doplnkovú farbu oranžovú, ktorá dodala detskej izbe teplo, veselosť a hravosť. Pod optimálnu svetlosť sa podpísali tri faktory: biely nábytok a strop, vhodne rozmiestnené centrálne a doplnkové svietidlá a v neposlednom rade denné svetlo, ktoré znásobuje biela bavlnená záclona bez vzorov. Rozmiestnením nábytku po stranách izby a koncentráciou odkladacích priestorov mimo hlavných uhlov pohľadu pôsobí izbička vzdušne a poskytuje dostatok centrálneho miesta na hry.

Autor: Inéz BÚCI