Spravte si z kúpeľne hniezdočko lásky, zariaďte ju pre dvoch

Najvyužívanejší sanitárny prvok v kúpeľni je umývadlo. Myslieť popri jeho dizajne aj na veľkosť sa oplatí, najmä ak bude častým stredobodom pozornosti viacerých členov domácnosti súčasne. Dve umývadlá alebo dvojité umývadlo oceníte pri každodennom umývaní s partnerom či deťmi.

Takéto riešenie však vyžaduje minimálne stodvadsať centimetrov voľnej steny a umývadlovú batériu navyše. Alternatívu ponúka jedno veľké umývadlo, ktoré ušetrí miesto v kúpeľni a zároveň poskytne priestor dvom užívateľom. V tomto prípade si dvojica vystačí už s osemdesiatimi centimetrami, pri metrovom umývadle sa dá hovoriť o komforte.

Naraz a prakticky

Pohyb v kúpeľni uľahčia dobre premyslené detaily. Držiak na uterák osaďte na obe strany umývadla. Zvážte, či sa na každej strane nezídu aj zásuvky. Ona potrebuje ráno použiť fén alebo žehličku na vlasy, on napojiť strojček na holenie. Každé umývadlo má mať svojho pána. Vyhnete sa tak načahovaniu po veciach umiestnených na druhom konci umývadla či otváraniu zásuviek pred práve sa umývajúcim partnerom.

Spoločný kúpeľ

Komfortný kúpeľ pre dvoch ponúkajú vane rovné, asymetrické i rohové. Dôležité je siahnuť po modeli s dostatočnou dĺžkou a šírkou.

Všímajte si aj sklon stien, o ktoré sa budete opierať. Rovnaké pohodlie obom partnerom doprajú symetrické vane. Zlej voľbe sa s istotou vyhnete, keď si vaňu pred kúpou vyskúšate. Pozornosť si zaslúži i umiestnenie vaňovej armatúry. K vani, v ktorej dvojica relaxuje oproti sebe, ju inštalujte na stred. Tam nebude počas kúpania nikomu prekážať a každý bude mať ovládanie rovnako na dosah.

Sprchovanie v daždi

Súčasný trend veľkoplošných sprchovacích vaničiek a zásten hrá do karát sprchovaniu vo dvojici. Z rozmerovej škály vaničiek a zásten, ktoré dosahujú takmer dvojmetrovú dĺžku, si ideálnu veľkosť vyberie každý. Minimálna podlahová plocha, s ktorou by ste pri sprchovaní v páre mali rátať, je meter krát deväťdesiat centimetrov. Pri priestore pre dvoch treba myslieť aj na veľkoplošný prúd vody. Ten najlepšie zabezpečia zabudované stropné sprchovacie hlavice, ktoré sa môžu pochváliť veľkosťou až do jedného metra.

Autor: Katarína ŠATANKOVÁ