Závan Orientu a rocku: Životný štýl majiteľov tohto bytu ovplyvňuje hudba

Trojizbový byt v staršom činžiaku pod kopcami Veľkej Fatry kúpila mladá dvojica pred rokom. Bol v zlom stave, ale očarila ich okolitá príroda. „Byt síce vyzeral katastrofálne, ale vedela som, že z neho vykúzlime niečo pekné,“ priznáva majiteľka. Pôvodné dispozičné členenie novým majiteľom nevyhovovalo. Kúpeľňa bola malá, kuchyňa bola malá a obývačka tiež.

Martina už pri prvej obhliadke kula plány, čo treba spraviť, aby tieto priestory maximálne zväčšili. Zmena dispozície bola nevyhnutná. Z dvoch menších izieb vznikla veľká obývačka, z pôvodnej obývačky sa stala spálňa a priestor medzi týmito dvoma zónami rozdelili na kuchynský kútik, zväčšenú kúpeľňu a chodbu.

Náročný začiatok

Začiatok rekonštrukcie bol ako studená sprcha – búranie stien, podláh, otĺkanie omietok a likvidácia odpadu ako keby nemali konca. Odstránili celé bytové jadro s pôvodným zariadením, starými inštaláciami. Pri tomto všetkom sa vybláznili kamaráti majiteľov, ale pod dozorom Martiny. Okrem nosných stien vybúrali takmer všetko. Z časti to schytala aj nosná stena medzi kuchyňou a obývačkou.

Statik dovolil odstrániť jej časť a zväčšiť pôvodný dverný otvor. Dlhší preklad nad otvorom radšej podopreli dreveným stĺpom. Aby Martina ešte viac prepojila celý priestor, do všetkých miestností sa vchádza portálmi bez dverí. Výnimka je kúpeľňa, šatník a technický kútik s práčkou a elektrickým kotlom. Pocit jednoliateho priestoru umocňuje aj drevená podlaha, rovnaká v celom byte okrem kúpeľne.

No aj tu prispôsobili farebnosť dlažby čo najviac podlahe. Jediné, čo zachovali, je komín a kozub po bývalých majiteľoch, ktorý bol pôvodne v obývačke, po zmene dispozície je v spálni.

Orient, wau!

Interiér navrhovala majiteľka, ktorá už od prvej obhliadky bytu tušila, akým smerom sa bude jeho rekonštrukcia uberať. Už vstup pôsobí prívetivo, tak trochu tajomne a napovedá o štýle a charaktere domácich. Prevláda tu vplyv orientu, ktorý dotvárajú akcenty hudobných štýlov rock, punk, reggae.

Práve hudba 70. a 80-tych rokov spája mladých majiteľov a žijú ňou. Orientálna kultúra opantala najmä Martinu: „Ovplyvnili ma knihy o Indii, Maroku, kde som si mohla pozrieť, ako majú riešené bývanie. Ich do detailu prepracovaný drevený nábytok, nádherné farby ma úplne fascinujú.“

Štýlové zariadenie a doplnky musela zháňať po celej Európe, lebo u nás si ťažko našla niečo podľa svojich predstáv. Orientálne lampy si doviezla z Varšavy, vankúše z Dubaja, koberec z Afganistanu a jedinečné komody z ušľachtilého mangového dreva s dvierkami z antických dverí jej vyrobili v Indii. Každý kus nábytku je vyrobený ručne a má svoj príbeh.

Impozantné masívne dvere do kúpeľne staré stotridsať rokov si majitelia sami zreštaurovali, rovnako aj truhlicu pod televízorom v obývačke. Dôležitá súčasť celého interiéru sú svietniky, sviečky, zdobené lampy, ktoré mu dodávajú orientálny nádych, romantické prítmie a pocit väčšej intimity.

Štipka punk-rocku a reggae

Životný štýl majiteľov ovplyvnený hudbou cítiť odvšadiaľ. Neprehliadnuteľná je fototapeta s portrétom Boba Marleyho, či plochy lemujúce vstup z chodby do obývačky venované Kurtovi Cobainovi, frontmanovi skupiny Nirvana. Na gitaru a bongo bubon tu natrafíte takmer v každom kúte a na poličkách zasa na kopu súvisiacich drobností.

To, že sme v byte vyznávačov dobrej hudby, prezrádza množstvo platní, plná debnička CD a, samozrejme, kvalitná aparatúra. „Hudba tu musí byť, aby sme sa cítili ako doma vo svojom,“ vysvetľuje naša hostiteľka. Kým obývačka a spálňa sú odeté do teplých zemitých odtieňov, východisková farba kuchyne a kúpeľne je čierna, rovnako ako pre rebelský muzikantský štýl.

„Po čiernej kúpeľni som túžila asi od svojich desiatich rokov. Čierna pôsobí na mňa luxusne a celkovo ma tmavé farby upokojujú,“ vyznáva sa Martina.

Ešte neskončili

Martina má v hlave ešte kopu plánov, čím ešte byt doplniť. Túži po tíkovej mandale, pre ktorú má vyhradenú stenu v obývačke nad sedačkou. Ostatné prázdne plochy na stenách zaplnia obrazy obľúbených kapiel. Šetria na masívnu posteľ z Indie, ktorá nahradí vlastnoručne vyrobenú z drevených paliet.

Tento byt berie mladý pár ako prechodnú stanicu. Napriek tomu, že podstúpili náročnú rekonštrukciu, veľkosťou nezodpovedá ich predstavám. Najradšej by sa presťahovali do priemyselného skladu, ktorý by si prispôsobili na loftové bývanie. Vedia však, že v tomto kraji taký nenájdu. A tak pravdepodobne zvíťazí rodinný dom s oddychovou záhradou, kde budú mať svoje súkromie.

Názor dizajnérky

Martina Hollow, autorka interiéru

„Veľakrát sa mi stalo, že ľudia chceli poradiť, ale ťažko sa im počúvala pravda o tom, čo treba zmeniť. Sú málo odvážni. Keď robím interiér pre seba, je to úplne iné, zvlášť pre človeka ako ja, ktorý je liberálny. Nebojím sa žiadnej zmeny a cítim sa totálne slobodná v tom, čo robím.

Keď ma niečo napadne, jednoducho idem do toho. Samozrejme, že s nejakým citom pre estetiku, pretože je veľmi tenká hranica medzi gýčom a niečím totálne ohurujúcim.“

