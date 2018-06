Zrkadlá v interiéri: Ilúzia priestoru, svetla a dekoratívny prvok

Zrkadlá majú schopnosť pomocou "zvláštnych zrkadliacich" efektov zmeniť akýkoľvek interiér. Ak ste doteraz váhali a pochybovali, či a aké zrkadlo zavesiť do vášho príbytku, my radíme: Buďte odvážni, pretože čím väčšie, tým lepšie!

Zrkadlo čaruje s priestorom

To, že zrkadlá majú estetické účinky je pri ich zrkadliacich možnostiach nepochybné a nepopierateľné. Často sa však zabúda aj na ich praktické účinky:

Zrkadlá však možno využiť aj na vytvorenie svetelných a priestorových efektov. Vhodne umiestnené zrkadlo dokáže opticky zväčšiť malý priestor a vyriešiť nedostatok denného svetla v miestnosti.

Zrkadlá umiestnené oproti oknu alebo vedľa neho vnášajú do miestnosti viac svetla. Vhodne nastaveným a dostatočne veľkým zrkadlom sa dá odraziť svetlo dopadajúce z okna do tmavých zákutí - odraz lúčov je takmer stopercentný.

Ak zrkadlo umiestnite na šírku, miestnosť sa bude rozpínať vo svojej šírke. Ak zrkadlo zavesíte na výšku, aj malá svetlá výška získa na centimetroch.

Zrkadlo je veľký pomocník v miznutí priečok či stojaceho nábytku alebo vstavaných skríň. Pri inštalácii zrkadla na čelnú stranu sa nábytok úplne stráca a stáva sa neviditeľným. Zrkadlo dokáže zakryť aj vstavanú skriňu, ktorá inak zaberá nadbytočnú časť izby.

Mimoriadny význam má využitie zrkadiel v malých tmavých priestoroch.

Veľké zrkadlové plochy vytvárajú ilúziu väčšieho priestoru. Zrkadlová stena môže zdvojnásobiť jeho šírku.

Vodorovne umiestnené zrkadlo opticky rozšíri úzku chodbu.

Ak umiestnite dve zrkadlá oproti sebe vytvoríte efekt nekonečného priestoru.

Zrkadlo upevnené na strope opticky zvýši strop a vytvorí pocit nekonečného priestoru.

Niektoré zrkadlá vyzerajú dokonalo samostatne, niekoľko spolu ich však môže zvýrazniť dokonalosť každého jedného.

Zrkadlá ako dekoratívny prvok

Zrkadlá hrajú v interiéri dôležitú úlohu. Aj keď majú v prvom rade úžitkovú funkciu, veľmi často plnia aj úlohu dekoratívneho prvku v miestnosti. Nezanedbateľné sú teda aj estetické účinky zrkadiel v dekoratívnej oblasti. Tu doslova kraľujú. Výrazné zrkadlo nahradí všetky dekoratívne maličkosti a zatieni ich svojou silou. Ozdobné masívne rámy či čistý drevený minimalizmus vynikne v každom interiéri.

Vždy sa snažte, aby sa v zrkadle odrážalo niečo zaujímavé, napríklad obraz, rastlina alebo pohľad do záhrady.

Zrkadielko, povedz mi, kto je najkrajší?

Zrkadlá v modernom interiéri nemusia mať rám. Môžu byť osadené v lište na dverách alebo do posuvných dverí vstavanej skrine, v kúpeľni môžu byť priamo nalepené na stene.

Rámy sú výrazným výtvarným prvkom. Oproti minulosti sa upúšťa od štandardného štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru a vznikajú nápaditejšie tvarové a materiálové riešenia. Jedinou podmienkou je, aby rám zrkadla ladil s interiérom, do ktorého je zrkadlo určené.

Kombinácia zrkadla so sklom

Zaujímavá môže byť aj kombinácia zrkadla so sklom. Mimoriadne pôsobivá je najmä vo výklenku so sklenými policami a s ozdobnými predmetmi, ktoré so zrkadlom v pozadí vyzerajú, akoby sa vznášali v priestore.

Dizajnové extravagantné zrkadlá

Funkcia zrkadla je zrejmá na prvý pohľad. Jeho vzhľad ho posúva na inú úroveň. Výber zrkadla sa stal nástrojom, ktorý prezradí veľa o svojom majiteľovi. Dôkazom toho sú dizajnové zrkadlá netradičných tvarov, ktoré sú stredobodom pozornosti. Do atypických tvarov sa zrkadlá vyrezávajú pomocou vodného lúča, preto nie je problém akýkoľvek tvar.

Zrkadlo sa upravuje aj pomocou pieskovania, potlačou, maľovaním, lepením rôznych kamienkov, bižutérií, kolážami s kvetinovými, či inými prírodnými motívmi. Ďalším spôsobom estetickej úpravy zrkadlovej plochy je brúsenie, pieskovanie, vŕtanie. Gravírovaním pomocou lasera sa na zrkadlo kreslia rôzne obrazce, ornamenty, motívy aj podľa vlastných obrázkov a predstáv, obrysy tváre z fotografie.

Feng šuej využíva zrkadlá na eliminovanie negatívnej energie

Kedysi ľudia verili, že zrkadlo ich dokáže ochrániť pred upírmi, že dokáže odraziť hnev a zlosť naspäť tam, odkiaľ prišla. Dodnes veríme tomu, že rozbité zrkadlo prinesie smolu na sedem rokov. Podľa filozofie feng šuej má zrkadlo liečivé účinky. Dokáže eliminovať pôsobenie negatívnej energie v interiéri, presvetlí tmavé kúty a znásobí pozitívne obrazy. Pre pôsobenie pozitívnej energie je dôležité, aby bolo zrkadlo oblého tvaru, v ráme a čisté. Nesmie odrážať neporiadok, pretože by prispelo k väčšiemu chaosu a neporiadku.

Ak si chcete vytvoriť harmonický domov v žiadnom prípade neumiestňujte zrkadlo na koniec chodby, pretože zabráni prúdeniu energie. Rovnako nie je zrkadlo vhodné do spálne, môže spôsobiť problémy v partnerskom vzťahu. Naopak, veľmi vhodné je zrkadlenie v kúpeľni, kde prispieva k znásobeniu pozitívnej energie. Zrkadlo umiestnené pri jedálenskom stole prináša úspech a bohatstvo.

Autor: ipeknebyvanie.sk