Letné maľovanie: Čo všetko potrebujete vedieť?

Kde začať?

Je výhodné mať konkrétnu predstavu už v začiatkoch, pretože farby, odtiene a možnosti vás v obchode dokážu rozladiť. Je toľko farieb, že mnoho snáh o premaľovanie bytu nakoniec skončilo len vymaľovaním na bielo. Mať príliš veľa možností je totiž v praxi horšie, ako mať ich málo. Preto je vhodné mať názor dopredu a nespoliehať na vzorkovník v predajni a náhle osvietenie.

Ani s bielou to nie je jasné

Ak je reč o bielej, tak aj tu to nie je prechádzka ružovým sadom. Biela káva, s nádychom sivej, biela marshmallov, alebo alabaster, slonia kosť? Lesklá, matná, šupinatá? Je množstvo variácií bielej a treba s tým počítať, aby ste neboli prekvapení, že aj pri bežnej bielej ostanete v otázniku, po čom vlastne siahnuť.

Pokračujte zužovaním

Je dôležité začať vyberať farby svetlejšie. Postupne už znižovať ich počet tak, by ste na konci mali hlavné farby a jednu dve výraznejšie na domaľovanie. Nie je vhodné strácať mnoho času napríklad výberom veľkého množstva farebných odtieňov, pretože v bežnom byte sa aj tak nedajú použiť viac ako dva - tri.

Pozor na zmeny

Máte vzorky, dokonca ste videli aj natreté steny farbou, ktorú ste si z toho množstva vybrali a bác. Nakoniec na stene vyzerá úplne inak. Dôvod je iné svetlo aj podklad. To je jednoducho fakt. Vyhnúť ďalším problémom je možné tak, že si vyberiete namiešanú farbu so špeciálnym označením. Pretože vtedy dokážete v rovnakom odtieni farbu dokúpiť, alebo po nej siahnuť v budúcnosť. V opačnom prípade to bude ešte väčšie experimentovanie a klasickým domácim miešaním je trafiť sa do presných odtieňov prakticky nemožné.

Autor: lepsiebyvanie.sk/Nonka