Aby bol VODNÁR doma šťastný, potrebuje, aby jeho domov vyzeral takto

Vodnári sú veľmi zaujímavé znamenie. Bývanie s nimi nemusí byť vždy jednoduché, napriek tomu sa s nimi budete cítiť vynikajúco. Platí to pre spoločné bývanie i pre návštevu u Vodnára. Je to totiž veľmi inšpiratívne a originálne znamenie. Verte nám, ani vy im neodoláte!

Áno, Vodnári sú presne takýto. Milujú svoju slobodu a v bývaní volia veľa priestoru. Zatvoriť Vodnára do malého ponurého bytu prosto nejde - aj tu si nájde spôsob, ako vyjadriť svoju osobitosť. A z toho sa môžu všetky ostatné znamenia poriadne inšpirovať.

Základom sveta Vodnára je jeho poriadok. Okolie je nutné mať dobre zorganizované, prehľadné. Kým Vodnár skončí akúkoľvek prácu, chce mať všetko naspäť na svojom mieste. Platí to pri varení, kedy hneď „za pochodu" odkladá veci, platí to aj pri návštevách.

Domácnosť Vodnára je dobre zorganizovaná. Je to hlavne preto, že má pocit, že toto je spôsob, akým všetko bude správne fungovať, žiadnu vášeň k upratovaniu za tým netreba hľadať. A tak venuje Vodnár mnoho pozornosti už samotnému návrhu svojho bývania či chodu domácnosti.

Kuchyňu si zariadi prakticky, aj minimalisticky. Zodpovedá to jeho premýšľaniu, veď v jednoducho, ale funkčne zariadenej kuchyni nebude práce tak veľa. Navyše mu fyzicky a vizuálne nezaprataný priestor umožní myšlienkový rozlet.

Pretože to, čo Vodnár plánuje najradšej, sú stretnutia s rodinou a s priateľmi. Tí sa u neho budú cítiť vítaní dokonca aj v prípade, že doma nemá viac než jednu stoličku a stôl. Vyčarí okolo seba príjemnú atmosféru.

S fantáziou

Pri zariaďovaní volí najčastejšie prírodné materiály, čo je veľmi dobrý nápad. Ak ste Vodnár, odporúčame, aby ste nehľadali jeden jediný štýl, pokojne ich miešajte podľa svojej chuti. Okrem spomínanej kuchyne je vašou najdôležitejšou spoločenskou miestnosťou obývačka. Strávite v nej mnoho príjemného času pri rôznych posedeniach.

Keďže Vodnári sú veľmi citlivým znamením, druhou dôležitou miestnosťou v byte je spálňa. Svoju posteľ postavte do rohu, čo najďalej od okna. Pre kvalitný spánok si zakúpte vonkajšie žalúzie i kvalitné zatemňovacie závesy - takto budete mať dostatok ticha i tmy pre skutočne výživný spánok.

Pre správne pohodlie investujte do matraca, ktorý bude pre váš chrbát pohladením. Do postele sa budete doslova tešiť a po prvom dotyku s vankúšom začnete naplno relaxovať. Neváhajte venovať výberu týchto pomôcok na spanie dostatok času a každý kúsok dôkladne vyskúšajte, táto investícia do spánku a do vášho zdravia sa vám mnohonásobne vyplatí!

Autor: Agáta