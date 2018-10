Ako ušetriť v obchode viac peňazí? Skúste to s nákupným zoznamom

Aj keď sa obchodníci snažia využiť celú škálu psychologických i ďalších trikov ako nás v obchode zmanipulovať a prinútiť k nákupu vecí, ktoré nám netreba, vy si môžete osvojiť zvyky, pomocou ktorých skrátite čas strávený nákupmi a zároveň budete prichádzať domov skutočne s položkami, ktoré ste chceli.



Či už ide človek nakupovať sám, po práci a unavený, alebo s deťmi (či s partnerom, ktorý sa správa v obchode ako znudené dieťa), je to dokonalý recept na nákupnú katastrofu. Ak chcete mať svoje nákupy pod kontrolou, začnite si ich organizovať.



Na chladničke

Na chladničke či na inom dobre dostupnom mieste majte papier a ceruzku, aby ste si mohli okamžite poznačiť akúkoľvek položku, ktorú ste v domácnosti minuli. Poznáte to, minie sa vám soľ, ale kým si na to v obchode spomeniete, prejde dosť dlhá doba. Zapisujte si aj položky, ktoré sa zrejme minú v najbližších dňoch. K tomuto zoznamu pred nákupom doplňte potraviny, ktoré budete potrebovať pri varení a nemáte ich bežne doma. Teraz už môžete vyraziť.



Zabavte sa s letákmi

Ak máte možnosť robiť nákupy vo viacerých obchodoch, určite využite ich akcie na jednotlivé výrobky. Opäť si ich značte do jedného zoznamu alebo ideálne do bloku. Poznačte si obchod, tovar a veľkosť balenia, cenu i platnosť akcie. Takto sa vám nestane, že by ste ju premeškali. Zároveň si môžete porovnať výhodnosť akcie v ostatných obchodoch, ktoré navštívite.



Spravte si organizér

Bude vám stačiť zápisník formátu A5 alebo aj menší. V pokoji si sadnite a začnite písať podľa kategórií jednotlivé položky, ktoré kupujete pravidelne. Pod mliečne výrobky si pridajte maslo, jogurty, syry a podobne, pri každej kategórii si však ponechajte aj voľné miesto. Tu odporúčame vyskúšať samolepiace štítky - na ne poznačte položky, ktoré zvyčajne nekupujete, preto nie sú v bežnom zozname.





Ak potrebujete iiný druh syra či ingrediencie na tortu alebo do nového receptu, vpíšte položku na lístoček a prilepte do správnej kategórie. Počas nákupu môžete vybavené položky priebežne odlepovať.



Náš tip: Píšte si nákupný zoznam v takom poradí, v akom navštevujete jednotlivé oddelenia v obchode. Ak má váš obchod na začiatku čerstvé ovocie a zeleninu, vpíšte ich na zoznam ako prvé. Takto sa nebudete musieť vracať pre jedinú zabudnutú vec cez celý hypermarket vo chvíli, keď ste sa už chystali k pokladni.

Autor: Agáta