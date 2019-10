Chrípka, ktorú vždy porazíte? Pridávajte do jedla tieto 2 veci a porazíte každú chorobu

Konečne sa vám podarila dopestovať úroda cesnaku a cibule? Nie každý rok sa im dostatočne darí. Aby ste si však uchovali všetky plody na neskoršie v čo najlepšej kondícii, budete ich musieť správne vysušiť. Nie je to až taká veľká veda, hlavne ak na sušenie použijete praktické triky skúsených záhradkárov. Tieto už poznáte?

Cibuľa i cesnak sa v našich kuchyniach používajú na mnoho spôsobov, preto ani väčšia úroda určite nevyjde na zmar. Po zbere je však nutné správne s touto zeleninou naložiť, inak sa vám začne kaziť a už po pár hodinách môže byť cesnak či cibuľa znehodnotená.

Čo je dobré vedieť?

Cesnak vyberáme zo zeme pomocou vidiel alebo motyky. Jeho sušenie neodkladáme, ale čo najskôr rastliny dáme sušiť na tienené, suché a dobre vetrané miesto. Cesnak sa nesmie vystavovať slnku ani ukladať do priestorov, kde príliš stúpa teplota, napríklad do podkrovných priestorov. Týmto postupom by sa znehodnotil. Ak sa to stalo, spoznáte to na jeho farbe - bude mierne sklenená, a, samozrejme, aj na chuti.

V ideálnom prípade sušte cesnak s vňaťou, aj po zbere z nej totiž ešte prechádzajú rôzne výživné látky do strúčikov. Ak sa vám stalo, že ste niektoré strúčiky pri zbere poškodili, olúpte ich a zamrazte. Tiež ich môžete pomlieť so soľou a vytvoriť vynikajúcu pastu. Alebo strúčiky nakrájajte na krúžky a usušte v sušičke potravín. Následne ich môžete používať pri varení alebo pomlieť na prášok.

Ako sušiť cesnak?

Spôsobov je mnoho, ideálnym je však zavesenie po jednotlivých rastlinách alebo v menších trsoch tak, aby mohol vzduch voľne prúdiť medzi všetkými hlavičkami. Cesnak môžeme rozložiť v jednej vrstve aj na podlahu.

Spravte si šikovný vešiak

Máte doma starý sušiak na bielizeň? Ramená preklopte dovnútra a do vzniknutej mriežky povešajte rastliny určené na sušenie. Pre väčšie množstvá cesnaku je vhodné zostrojiť si jednoduché držiaky v podobe dvoch tenších drevených hranolov s menšou medzerou, kam rastliny umiestníte. Sušiť tiež možno na sitách či vodorovne natiahnutom pletive.

Ani sušenie cibule nebude zložité

Najprv je potrebné odhadnúť ideálny čas na zber. Ten nastane, keď vidíme viac než polovicu vňatí v záhonoch zvädnutých. Pokojne ju vyťahujete ručne a niekoľko hodín ponechajte vädnúť priamo na mieste (ak to počasie dovoľuje). Až potom dajte cibuľu sušiť.

Poškodené cibuľky nakrájajte na krúžky a usušte v sušičke ovocia hneď. Používajte ich priamo do varenia alebo pred použitím namočte. Výborne bude chutiť aj narýchlo opražená v oleji.

Náš tip: Sušenú cibuľu a cesnak môžete pomlieť a pridať k ďalších bylinám a koreninám, z ktorých môžete vytvoriť vlastné chutné polievkové korenie.

Ako prebieha sušenie týchto dvoch zázrakov si môžete pozrieť v našej GALÉRII.

Autor: Agáta