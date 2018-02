Dizajnérky radia: Aké svietidlá zvoliť do moderného interiéru?

Napísal nám náš čitateľ Ivan: "Celý náš byt prešiel rekonštrukciou od podlahy až ku stropom. Približnú predstavu o dekore miestností máme, no nevieme, aké svietidla vhodne zvoliť ku modernému interiéru. Nechceme nič obyčajné, no ani úplnú divočinu. Ako by nám dizajnérky poradili?" Ivana a Simona z interiérového štúdia LIVE IN teda radia:

Je veľmi zložité poradiť vhodnú voľbu svietidiel bez toho, aby sme videli celkový koncept interiéru. Voľba svietidiel závisí od štýlu, v ktorom je interiér zariaďovaný. Pri industriálnom štýle interiéru by sme volili dominantné svietidlá z kovu alebo betónu, alebo dekoračné žiarovky. Pri vidieckom štýle zase niečo jemné, kľudne aj s látkovým tienidlom. Do prímorského (seaside) interiéru sa hodí osvetlenie s tienidlami z ratanu alebo dreva.

Prečítajte si aj, čo naše dizajnérky poradili Simone, ktorá chcela vedieť, s čím má v kúpeľni skombinovať drevo

Prečítajte si aj, čo naše dizajnérky poradili Elene, ktorá chcela vedieť, aké konferenčné stolíky sú dnes trendy

My najčastejšie navrhujeme interiéry vo veľmi trendy a populárnom škandinávskom štýle. Do takéhoto interiéru sa hodí kadečo :) Najviac ale drevené svietidlá. Zaujímavé stojace lampy, nástenné rampy či prisadené dominantné stropné svietidlo a podobne.

Do minimalistického interiéru by sme odporúčali niečo lesklé, poprípade sklené.

Rovnako záleží na tom, či chcete zo svietidiel spraviť dominantu interiéru alebo naopak ich spraviť čo najnenápadnejšie. Do detských izieb či spálne by sme volili stropné prisadené sviedidlo v jednoduchom tvare a dizajne.

Skvelým svetelným prvkom v interiéri sú takzvané svetelné rampy, teda led pásy skryté pod sadrokartónom.

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN