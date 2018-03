Dizajnérky radia: Ako doma ukryť elektroniku?

Napísala nám naša čitateľka Markéta: "Radi by sme doma "poskrývali" elektroniku. Na internete sme videli niekoľko možností nových systémov, ako televíziu zabudovať do steny alebo hi-fi systém, no my by sme skôr radi nejaký ten šikovný dekor a nie predražené technologické vychytávky. Náš interiér je klasickou slovenskou domácnosťou. Žiadny minimalizmus ani prehnaný vintage, ale niečo medzi." Naše šikovné dizajnérky Ivana a Simona z interiérového štúdia LIVE IN teda radia:

Pokiaľ máte na pláne kúpu novej elektroniky volili by sme už tu vyberať vhodné segmenty tak, aby sa hodili do vašej domácnosti. Na trhu sú rôzne moderné a vzhľadovo veľmi estetické kúsky, či už ide o reproduktory, prehrávače alebo celé zostavy či domáce kiná.

Ak by ste chceli investovať aj do väčších zmien v okolí televízie, existujú systémy, pomocou ktorých ľahko zabudujete všetku elektroniku do steny, na stene zostane iba perforovaný kryt, ktorý sa dá zvoliť vo farebnej variante podľa steny.

Ak ale do väčšej zmeny nechcete investovať, volili by sme aspoň kúpu nového nábytku, do ktorého sa dá šikovne táto elektronika poskrývať. Či už pôjde o nábytkovú zostavu alebo minimalistickú skrinku, nábytkom na mieru sa dá vyriešiť takmer všetko. Perforovanými krytmi na zásuvkách alebo dvierkach dokonca zabezpečíte, že elektroniku budete môcť ovládať aj bez toho, aby ste skrinku otvárali alebo aby v nábytku boli otvorené časti.

Kabeláž sa dá vyriešiť rovnako nenápadne napríklad zástenou za TV, pod ktorú sa skryjú všetky káble.

