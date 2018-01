Dizajnérky radia: Ako kombinovať jednotlivé druhy dreva?

Napísal nám Roman, ktorý má práve hlavu plnú rekonštrukcie svojej obývačky, ktorú s manželkou plánujú na toto leto. Poctivo spolu vyberajú vhodné farby, štruktúry, zariadenie, doplnky, no a rozhodli sa, že chcú,a by hlavnou hviezdou ich interiéru bolo drevo. Nie však jednoliatu kombináciu tón v tóne, no niečo štýlovejšie, kreatívnejšie. Naše dizajnérky teda radia:

Viacero drevených povrchov môže pôsobiť v interiéri veľmi rušivo. Riešením je použiť kontrastné farby dreva. Ak na podlahu použijete bledý odtieň (buk, dub) na nábytok by sme volili tmavší (orech) a naopak.

Na podlahu je dobré použiť drevo s menej výraznou štruktúrou a letokruhmi. Pri väčšej ploche totižto pôsobia rušivo. V menších miestnostiach je to viac akceptovateľné.

Farba jedálenského stola môže byť skombinovaná s dvierkami na kuchynskej linke alebo farbou dvier. A podlaha kontrastnej farby.

>>> Inšpirujte sa v našej fotogalérii plnej nápadov od Ivany a Simony <<<

Máte aj vy otázku, ktorú chcete položiť našim dizajnérkam? Neviete si pri rekonštrukcii či zariaďovaní vybrať z materiálov, farieb či tvarov? Napíšte im prostredníctvom jednoduchého formulára TU a už nabudúce budeme možno publikovať odpoveď práve na vašu otázku!

Autor: Mária Ambrozová/ LIVE IN