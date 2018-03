Dizajnérky radia: Ako pracovať s miestnosťou s rohovým oknom?

Napísala nám naša čitateľka Slávka: "Nedávno sme si postavili dom a konečne mám vytúženú veľkú obývačku spojenú s kuchyňou. Do obývačky sme zvolili veľké sklenené posuvné dvere do rohu a rohové okno máme rovnako aj v kuchyni. Keďže nevieme, ako presne sa pohrať s dizajnom, aby sme tento krásny prvok stavby "nezabili", prosíme o radu."

Základným pravidlom je neumiestňovať do daného rohu žiadne veľké nábytky a predmety. Celý priestor sa snažte situovať aby bol na okná priamy výhľad. Napr. otočte sedaciu súpravu smerom k oknu, umiestnite si v kuchyni umývadlo pod okno, aby ste si mohli užívať výhľad z neho. Ak by ste kuchyňu umiestnili do L-ka oproti oknu, dal by sa ku oknu umiestniť jedálenský stôl. V tom prípade by ste mali krásny výhľad do záhrady. Veľmi príjemných využitím okna je aj sedenie na mieru vo forme lavice, ak máte okná vo výške.

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN