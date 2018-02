Dizajnérky radia: Ako si zútulniť balkón?

Napísal nám náš čitateľ Mojmír a pýta sa: "Práve nám zrekonštruovali panelák a zateplili ho. S manželkou by sme chceli útulný balkón, no nevieme sa rozhodnúť, aký nábytok, kvety alebo dekorácie zvoliť. Chceli by sme skrátka, aby balkón bol takou ďalšou malou izbou." A naše šikovné dizajnérky z interiérového štúdia LIVE IN radia nasledovne:

V súčasnej dobe sú balkóny veľmi využívané časti bytových priestorov. Aby ste ho mohli využívať celoročne odporúčam vám urobiť zasklenie. Vo veľkej miere záleží od veľkosti balkóna. Ak je väčších rozmerov, zmestilo by sa vám tam aj závesné kreslo, ktoré je veľmi pohodlné a efektné . Veľmi obľúbený je taktiež, s vankúšikmi, ktoré môžete zladiť s farbou obrusu alebo záclon. Touto kombináciou sa dá veľa vylepšiť. Ak obľubujete drevo. Zvoľte drevené sedenie, ktoré zaberie menej miesta a dá sa skombinovať s drevenou podlahovinou, dreveným rebríkom na kvety ( dá sa vyrobiť aj z paliet ak ste kreatívny). Drevo pôsobí veľmi teplo a útulne. Drevo sa ošetruje morením a lakovaním, preto získa vami zvolenú farbu, hoci prirodzene je neutrálne. Dá sa skombinovať s tehlovým alebo kameninovým obkladom.

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN