Dizajnérky radia: Ako vytvoriť nadčasovú detskú izbu?

Napísala nám pani Helena, ktorá v má v súčasnosti dcérku Emu vo veku, kedy už pomaly odchádza zo spálne rodičov a pripravuje sa do vlastnej izbičky. Zaujímalo ju, ako vytvoriť dekor izby v znamení nadčasovosť. Skrátka tak, aby z toho jej malá princezná o rok či dva nevyrástla a nebol by potrebný veľký zásah do priestoru. Opýtali sme sa teda našich šikovných dizajnérok Ivany a Simony a tie pani Helene radia:

Pri vytváraní nadčasovej izbičky pre deti je najdôležitejším aspektom farebnosť. Vyberajte z neutrálnych farieb ako biela, sivá v kombinácií s drevom, ktoré celý priestor ,,oteplí,,. Typické farby pre dievčenskú a chlapčenskú izbu vyberieme na doplnkoch, ktoré nie sú finančne také náročné ako napr. závesy, koberec, vankúše. Dajú sa po pár rokoch ľahko vymeniť.

Veľa urobí aj farba steny. Neodporúčame vymaľovať celú izbu jednou chromatickou farbou. Zvoľte radšej jednu stenu, ktorá je najviac viditeľná a nenachádzajú sa na nej okná. Efekt by nebol taký výrazný. Tapeta dokáže navodiť v izbičke veľmi príjemnú atmosféru a oživí ju. V ponuke je veľa motívov.

Čo sa týka nábytku, pri zariaďovaní myslíme aj na potrebu väčšieho počtu oblečenia pre staršie deti. Preto ak máte doma 3 ročné dievčatko, zvoľte komodu aj veľkú skriňu alebo šatník, v ktorej môže mať zatiaľ umiestnené hračky.

Autor: ma/LIVE IN/ipeknebyvanie.sk