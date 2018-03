Dizajnérky radia: Drevo v detskej izbe

Napísala nám naša čitateľka Adela: "O mesiac plánujeme prerobiť detskú izbu našich drobcov. Chceli by sme tak ako v celom byte využiť čo najviac dreva. Ako to s ním neprehnať? Nechceme totižto, aby izba nakoniec vyzerala ako v horskej chate." Čo jej teda Ivana a Simona z interiérového štúdia LIVE IN poradili?

Dizajnérky radia: Ako si zútulniť balkón?

Dizajnérky radia: Sú kuchynské lavice ešte trendy?

Odporúčame použiť maximálne dva druhy dreva. Neprekombinovať zbytočne. Dvere a podlahy môžete dať do jednej farby a nábytok do laďte do kontrastu. Ako príklad uvediem podlaha a dvere vzor dub a nábytok môže byť morený na bielo. Zostane drevom, ale je v neutrálnom tóne. Alebo to celé otočiť. Nepoužívajte kombinácie dvoch výrazných drevín ako čerešňa a orech. Radšej jednu výraznú a druhú neutrálnu. Druhou možnosťou je zvoliť jednu drevinu a v nej ladiť celý interiér. V tomto prípade by som ponechala dvere biele, sivé alebo nugátové. Aby bolo aspoň opticky vidieť zmenu materiálu. Doplnky môžete ladiť do žiarivých tónov žltej, modrej, zelenej...

Dizajnérky radia: Korok v interiéri

Máte aj vy otázku, ktorú chcete položiť našim dizajnérkam? Neviete si pri rekonštrukcii či zariaďovaní vybrať z materiálov, farieb či tvarov? Napíšte im prostredníctvom jednoduchého formulára TU a už nabudúce budeme možno publikovať odpoveď práve na vašu otázku!

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN