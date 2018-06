Dizajnérky radia: Ako na izbu pre teenagerku?

Napísala nám naša čitateľka Iveta: "Naša dcérka Kristínka pôjde v septembri na strednú školu. Radi by sme jej ešte počas leta zrekonštruovali detskú izbu, tak, aby sme preklenuli detský vek, no ešte z nej nerobili dospelú ženu. Jej nápady sú najmä z internetu a z finančného hľadiska pre nás nepredstaviteľné, preto by sme potrebovali šikovné rady, ako si pomôcť, aby boli obe strany spokojné. Má rada hudbu, maľuje a športuje. Žiadny princeznovský typ." Nuž a ako to už v našej poradni býva, Ivana a Simona, šikovné dizajnérky z interiérového štúdia LIVE IN radia:

Pri zariaďovaní teenagerskej izby je dôležité dbať na to, čo v izbe potrebuje tento mladý človek. Treba zohľadniť všetky jeho potreby a záujmy, a vtesnať ich na jedno miesto. V prvom rade je dôležité si určiť (najlepšie spísať) všetky aspekty izby, teda to, čo je v izbe pre konkrétnu mladú slečnu potrebné. Písací stolík? Kozmetický stolík? kreslo pre návštevy? Šatník? Ak toto máme spísané, môžeme kombinovať jednotlivé funkcie nábytku. Písací stolík môže byť zároveň tým kozmetickým. Musí ale mať postačujúcu veľkosť a rozumne rozmiestnený úložný priestor. Písacia stolička nemusí byť tak úplne písacia, ale môže mať podobu pohodlného kresla, ktoré môže zároveň slúžiť ako sedenie pre kamarátku.

Keďže je dosť pravdepodobné, že sa záujmy mladého človeka ešte budú meniť, v tomto veku by sme nevolili celú izbu zariadiť vstavaným nábytkom na mieru. Na mieru môže byť šatník, ktorým sa využije naozaj každý centimeter úložného priestoru a nemusí slúžiť ako úložný priestor len na šaty. Ostatný nábytok by sme volili vo forme mobiliáru - teda nábytku, ktorý sa v prípade potreby dá presunúť, posunúť, zložiť či vymeniť. Rovnako je na mieste takýto nábytok kupovať u dostupných dodávateľov , kde sa dá nakombinovať celá izbička z jednej série.

Rovnako dôležité sú farby v interiéri. Volili by sme neutrálne farby ako napríklad bielu, sivú či béžovú. Hlavne na nábytok a steny. Doplnkovú farbu, ktorá môže byť pestrá alebo pastelová, podľa osobných preferencii, by sme dali na doplnky, závesy, koberec a podobne. Nemôže sa tak stať, že by ste kvôli tomu, že farba omrzí, alebo už nie je obľúbenou či trendy, museli meniť celú izbu, maľovať alebo meniť nábytok. Jednoducho postačí vymeniť doplnky.

Výborným a obľúbeným prvkom v takýchto "detských" izbách je tabuľová farba, ktorou môžete natrieť aj stenu. Stane sa kreatívnym a veľmi obľúbeným prvkom v každej miestnosti.

Snáď Vám pri zariaďovaní poslúžia ako inšpirácia aj naše dva návrhy izieb pre teenagera vo FOTOGALÉRII.

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN