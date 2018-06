Dizajnérky radia: Je vintage štýl ešte trendy?

Napísala nám naša čitateľka, pani Mária: "Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je vintage štýl ešte stále populárny. Ja som sa k nemu dostala len nedávno a už mám aj pocit, že je preč." A čo jej na to šikovné dizajnérky Ivana a Simona z interiérového štúdia LIVE IN odpovedali?

Dobrý deň pani Mária, Nejde o to čo je in, ale skôr čo sa vám páči a v čom sa cítite dobre. Módne bude každý rok niečo iní a cyklicky sa tieto štýly opakujú. Vintage pochádza z Francúzska, kde sa v ňom zariaďovali a naďalej aj budú zariaďovať interiéri. Dôležité je to s ním neprehnať a možno vybrať prvky, ktoré sa vám najviac páčia napr. kuchyňa, stoličky, stôl a doplniť ich neutrálnejšími doplnkami. V podstate to je jednou z hlavných zásad zariaďovania.

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN