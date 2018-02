Dizajnérky radia: Keď v interiéri prevláda drevo

>>> Inšpiráciu z tvorby štúdia LIVE IN na dnešnú tému si môžete pozrieť vo fotogalérii pod článkom <<<

Napísala nám naša čitateľka Soňa: "Zariaďujeme nový byt a zistili sme, že od podláh až ku stropom máme samé drevo. Samozrejme nie obklady stien a podobne, no stavili sme na tento materiál v množstve nábytku. Chceli by sme sa opýtať, ako takémuto interiéru (napríklad obývačke) dodať ten správny farebný šmrnc. Či postačí farebný kusový koberec alebo to vyriešiť doplnkami?" Ivana a Simona z interiérového štúdia LIVE IN Soni odpovedajú takto:

Drevo je nestarnúci materiál. Používame ho vo svojich interiéroch už od nepamäti a stále sa teší veľkej obľube u ľudí. Momentálne sa dá povedať, že drevo zažíva veľký boom. Preto sa objavuje v interiéroch vo väčšom množstve, čomu sa my dizajnéri veľmi tešíme. Má to ale svoje nevýhody. Ak človek nevie pracovať s rôznymi materiálmi a hlavne s ich kombináciami, často sa môže stať, že v interiéri sa vyskytne až príliš dreva či iného materiálu. Ak drevené prvky ladia, sú z jedného druhu dreva poprípade aspoň tzv. tón v tóne, s interiérom sa dá samozrejme ďalej pracovať a množstvo dreva rozbiť inou farbou či materiálom. Problém nastane, ak sú na jednom mieste rôzne druhy a odtiene dreva. Vtedy interiér pôsobí rozhádzane a nepekne.

Ak je Váš interiér napríklad zariadení prevažne v dubovom dreve, veľmi pekne ukážu biele steny, prvky v čiernej farbe - napríklad svietidlá. Veľmi dobrým riešením ako rozbiť jednoliaty interiér je výber jednej alebo dvoch doplnkových farieb. Tie môžete potom používať s tónovými obmenami na rôznych prvkoch v interiéri a to napríklad na nábytkových solitéroch ako sú stoličky a kreslá, či na doplnkoch ako napríklad koberec, závesy, dominantný obraz, drobné doplnky a podobne. Interiér určite nerozbijete iba jedným kusom inej farby (spomínate koberec). Chce to dávku kreativity a hlavne odvahy :) Nebojte sa kombinácii farieb! Rady a typy, ako správne zladiť farby nájdete aj na našom blogu.

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN