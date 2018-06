Dizajnérky radia: Kreatívne riešenia vrchných kuchynských skriniek

Napísala nám naša čitateľka Lujza: "Máme relatívne malú kuchyňu, no aj napriek tomu nám na riad stačia spodné skrinky. Namiesto tých vrchných by sme chceli vymyslieť niečo kreatívne. Pomôžete nám?" Tak teda čo na to šikulky Ivana a Simona z interiérového štúdia LIVE IN?

Dizajnérky radia: Tohtoročné trendy jesennej výzdoby

Vo veľkej miere záleží od spôsobu využitia daného priestoru. Dal by sa použiť ako výstavná komora a umiestniť tam rôzne obilniny, strukoviny do rovnakých nádob. V tomto prípade by boli skrinky nahradené policami. Ak by ste chceli priestor skôr dekoračný, môžete použiť štvorcové a obdĺžnikové police rôzne poskladané ku sebe. Môžu mať rôznu veľkosť alebo farebnosť ale aby spolu ladili. Mali by spolu tvoriť logický obrazec. Veľmi obľúbené je tiež vkladanie poličky do poličky. Pretínajúce sa v určitých bodoch. Ak máte záľubu v zbieraní, predmetov, dala by sa tam vytvoriť ich ,,výstava,,. Zarámovať, zaskliť, umiestniť na poličky.

Pri jednoduchšom riešení nezabudnite na použitie vodeodolnej tapety alebo obkladu z kameňa alebo tehly.

Dizajnérky radia: Aké povrchy zvoliť do interiéru, kde sa veľa práši?

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN