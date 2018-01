Dizajnérky radia: Oddelenie toalety spojenej s kúpeľňou

Napísal nám náš čitateľ Aleš: "Je možné, aby sa v kúpeľni vytvorili nejaké zóny, ktoré oddeľujú toaletu od zvyšku priestoru? Kúpili sme totižto starší dom, kde je všetko v jednej miestnosti a nemáme financie na to, aby sme vkladali nové priečky." Čo na to Simona a Ivana z LIVE IN?

Priečka, ktorá delí interiér na viacero častí nemusí byť vždy len murovaná. Obľúbenými sú takzvané nábytkové priečky, kedy priestor rozdeľuje práve kus nábytku. Najlepšou variantou je použitie policového nábytkového dielu, ktorý síce priestor predelí, ale stále ho ponecháva prepojený a vizuálne vzdušný. Takýto nábytok si môžete dať vyrobiť na mieru alebo zaobstarať ako hotový kus v rôznych predajniach s nábytkom. Stačí len nájsť ten správny rozmer a farbu. Policové nábytkové diely sú dobrým riešením aj z hľadiska vytvorenia úložného priestoru. Môžete si doň vkladať rôzne dekorácie alebo krabice či debničky, ktoré slúžia ako pridaný úložný priestor v danej miestnosti. Takto sa dá priestor predeliť nielen v kúpelni ale v hocijakej inej miestnosti.

Autor: Mária Ambrozová