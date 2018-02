Dizajnérky radia: Ako vybrať správne osvetlenie do kuchyne?

Napísala nám naša čitateľka Martina: "Máme relatívne malú kuchyňu, kde je aj jedálenský stôl, ako to už v panelákových bytoch býva. Stále mám však pocit, že mi chýba svetlo. Máme tu veľké okno a okrem klasického lustru len svetlo nad varičom. Chceli by sme to riešiť, no klasický LED pásik zalepený nad kuchynskom linkou zrejme nebude stačiť. Ako to šikovne vyriešiť?" A čo jej poradili naše šikovné dizajnérky z interiérového štúdia LIVE IN?

Dizajnérky radia: Ako si zútulniť balkón?

Veľmi dobrým riešením, ako získať viac svetla v kuchyni a hlavne nad pracovnou plochou, kde je svetlo najpotrebnejšie je práve použitie spomínaného LED podsvietenia horných skriniek kuchynskej linky. Na trhu sú mnohé LED pásiky, pri ktorých je možné vyberať podľa intenzity a farby osvetlenia. Práve farba a intenzita sú kľúčovými hodnotami pri výbere takéhoto druhu osvetlenia. Logicky, čím väčšia intenzita, tým viac svetla. Pri farbe je to už na Vašom cítení. Tóny do žlta navodzujú síce príjemnú atmosféru teplého svetla, no biele svetlo je vhodnejšie pre prácu aj po tme.

Dizajnérky radia: Korok v interiéri

Dizajnérky radia: Aké konferenčné stolíky sú dnes trendy?

Pri visiacom osvetlení je taktiež možné zvoliť si nový zdroj osvetlenia s vyššou svietivosťou.

Hádam najväčším pomocníkom, ako v interiéri dosiahnuť svetlejšie prostredie je samotná farba stien. Biela farba na stenách odráža svetlo, ktoré do Vášho interiéru vnikne nie len cez okno ale aj z iných svetelných zdrojov a preto celý interiér pôsobí svetlejšie, vzdušnejšie a čistejšie. Práve v malých priestoroch alebo miestnostiach, kde je nutné dosiahnuť čo najvyššiu presvetlenosť interiéru by sme volili bielu farbu na steny. Inú farbu môžete potom použiť na doplnkoch či nábytkových solitéroch.

Máte aj vy otázku, ktorú chcete položiť našim dizajnérkam? Neviete si pri rekonštrukcii či zariaďovaní vybrať z materiálov, farieb či tvarov? Napíšte im prostredníctvom jednoduchého formulára TU a už nabudúce budeme možno publikovať odpoveď práve na vašu otázku!

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN