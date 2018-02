Dizajnérky radia: Rozdelenie garsónky bez stien

Napísal nám náš čitateľ, pán Andrej: "S priateľkou sme si prenajali priestrannú garzónku a radi by sme jej časti predelili nejako šikovne, bez stavebných zásahov. Videli sme nápady s policami kníh alebo paravánom. Ako by sa to ešte dalo, aby interiér síce zostal ako celok?" A čo mu na to odpovedajú šikovné dizajnérky z interiérového štúdia LIVE IN Ivana a Simona? Toto:

V garzónke je najrozumnejšie využívať tzv. folding furniture, čo znamená skladací nábytok. Je v nej menej miesta a je veľmi dobré využívať priestor efektne. Napr. sedacia súprava= posteľ. Vyklápacia posteľ na stenu. Vo vašom prípade by som predel miestnosťou riešila buď stolom s a policami nad ním alebo knižnicou, ktorá by bola z oboch strán otvorená, aby tade prúdilo svetlo. Poprípade ak by ste zvolili kuchyňu do U-čka s barovým pultom, môže aj ten slúžiť ako predel. Určite by som nevolila variantu posuvnými dverami, ktoré by zabránili prieniku svetla do vzdialenejšej časti. Paraván by vám mohol byť na obtiaž, ak by ste chceli jendorázovo využiť celý potenciál miestnosti a nemali by ste ho kam uschovať.

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN