Dizajnérky radia: Sú kuchynské lavice ešte trendy?

Napísal nám náš čitateľ Peter: "Sú kuchynské lavice ešte in? Kedysi dávno, ešte v 80. rokoch sme pri kuchynskom stole namiesto stoličiek mali jednu veľkú rohovú lavicu a mne sa tento nápad páči aj v súčasnosti. Ako je to s trendami? Nebude to krok vedľa?" A naše šikovné dizajnérky Ivana a Simona z interiérového štúdia LIVE IN odpovedajú:

Lavice symbolizujú súdržnosť. Vypovedá to o vašej rodinnej atmosfére. Majú možnosť odkladacieho priestoru vo vnútri. Všetko závisí od veľkosti priestoru, kde ju chcete umiestniť. Koľko sedacích miest zaberie. Sú rôzne materiály od masívneho dreva, minimalistického štýlu až po celočalúnené lavice pripomínajúce obývačkové sedacie zostavy. Lavice sú samozrejme ,,in,, aj dnes. Musíte však zladiť stôl, lavicu aj stoličky. S čím sa dá pekne vyhrať ale môže to byť aj neľahká úloha. Ak vyberáte nábytok z viacerých sérií, zvoľte podsedáky rovnakej farby alebo materiálu. Skúste z neho vytvoriť miesto, ktoré spojí celú rodinu pri večeri alebo nedeľnom obede. Lavica sa môže stať aj kúskom kuchynskej linky alebo obývacej steny.

Dizajnérky radia: Čo s malou kuchyňou v podnájme?

Dizajnérky radia: Aké svietidlá zvoliť do moderného interiéru?

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN