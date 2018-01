Dizajnérky radia: Sú sklenené vitríny ešte trendy?

Napísala nám naša čitateľka Eliška, ktorá túži po novej obývačkovej stene. Našťastie, časy, kedy sa na ne stálo v radoch dlhé hodiny a k dispozícii bol jeden či dva modely, sú už dávno preč a obchodné domy s nábytkom dnes ponúkajú neuveriteľné množstvo farebných či materiálových kombinácií. Elišku však najviac zaujímalo, ako je to s takým detailom, akým sú sklenené vitríny. Sami ich veľmi nepreferuje, no uzavretú stenu by tiež najradšej zďaleka obišla. Aký kompromis jej teda poradili naše dizajnérky zo štúdia LIVE IN?

Sklenené vitríny, také, ako poznáme z obývačiek našich rodičov, či starých rodičov už trendy nie sú. To však neznamená, že sa sklo, respektíve sklenené dvierka na skrinkách nemôžu vyskytovať. V tom prípade by sme ich ale volili dať iba decentne na niektoré časti nábytkovej zostavy poprípade knižnice. Skvelou variantou pri moderných skrinkách so sklenenými dvierkami je použiť dymové alebo jemné mliečne sklo, ktoré je elegantné. Tiež treba dať pozor, čo si do takejto vitríny uložíme. Aj to, čo je vo vnútri priehľadnej skrinky musí ladiť so zvyškom interiéru. Ak sa vo vašom interiéri objavuje dajme tomu žltá farba, pekným detailom bude dať práve do presklenej vitrínky niečo žlté - malé, jemné, decentné, čo iba vytvorí akcent na danú farbu.

Skleneným nábytkovým prvkom už ale odznieva nie len v obývacích izbách, ale aj v kuchyniach. Dnešným trendom je, viac sa uberať k minimalizmu a mať všetko pekne uhladené. Sklenenými skrinkami odhaľujeme ich vnútro, čo môže pôsobiť niekedy v interiéri rušivo.

Autor: LIVE IN, Mária Ambrozová