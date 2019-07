Máte primalú predsieň? Omyl, len prehliadate tieto skrýše, využite ich!

Čo nájdete v správnej predsieni?Aké zariadenie patrí do predsiene? Čo by v nej rozhodne nemalo chýbať a čo naopak môžete presunúť do iných častí domu alebo bytu? My vieme, na čo rozhodne nezabudnúť a prečo je predsieň (oprávnene) jednou z najdôležitejších miestností bytu.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo vlastne patrí do správnej predsiene? Čo možno vynechať a čo naopak nikdy neopomenúť? Zrejme ste si túto otázku kládli alebo si ju aktuálne kladiete pri zariaďovaní tohto priestoru.

Keď je miesta málo

Vo väčšine domácností nejde o príliš veľký priestor, neraz, dá sa povedať, je vyslovene stiesnený. Slovami architekta ide skôr o zádverie, než o predsieň v pravom slova zmysle a tá môže mať pokojne sotva meter či dva štvorcové. Čo si s tým však počať?

Keďže je predsieň vstupným - a tiež výstupným priestorom bytu či domu, zvyčajne sa v nej obúvame a obliekame oblečenie na von. Toto je aj miesto, kde ho odkladáme, hoci dočasne, a kde si odkladá zvrchníky aj naša návšteva.

Chýbať by preto nemalo dostatočné množstvo priestoru na zavesenie, zvyčajne priamo na stene. Počítajte aspoň s dvoma miestami na vešanie na osobu v domácnosti, plus ďalšie voľné miesta, hlavne ak často prijímate návštevy.

Klobúky, čiapky, rukavice, ale i dáždniky

Kam s nimi? Poličky, štýlové košíky či krabice na odkladanie týchto pomôcok pomôžu udržať poriadok i prehľad. Odkladajte ich vždy až po usušení. Dáždniky si zaslúžia svoj osobitný stojan, mali by byť vždy po ruke a tiež by mali byť v prevádzky schopnom stave.

Ďalšou mnohopočetnou položkou v predsieni bývajú topánky. Vyhraďte im osobitné miesto, kde sa môžu vetrať alebo vyschnúť. Praktické sú sedacie lavice, v ktorých možno uložiť viacero párov topánok, spojíte tak hneď dve funkcie do jednej.

Miesto na sedenie totiž nesmie chýbať v žiadnej predsieni. Či už máte malé deti, nejaký zdravotný problém, alebo k vám príde staršia návšteva, je potrebné si pri obúvaní sadnúť. K lavici majte po ruke obuvák a tiež pomôcky na očistenie obuvi.

Kam s nimi?

Kam s kabelkou, školskou taškou alebo s notebookom, či nákupmi? Zatiaľ čo školská taška poputuje do detskej izby a nákupy odnesiete do kuchyne, s kabelkou zvyčajne po byte chodiť nepotrebujete, napriek tomu si ju chcete bezpečne odložiť. Zriaďte pre ňu poličku alebo držiak. Takto ju vždy nájdete na jednom mieste a nebude ani pod nohami, ani zavadzať na lavici na sedenie. Tiež ju ochránite pred poškodením. Platí to aj pre tašku na notebook či iné tašky a batohy, ktoré používate denne.

A teraz drobnosti

Je ich zvyčajne viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Kľúče od auta, kľúče od bytu, mobil, slúchadlá, prípadne nabíjačka, peňaženky, doklady, balíček vreckoviek, slnečné okuliare, náhradné kľúče i prichádzajúca pošta. Drobnosti, ktoré by mali byť vždy po ruke. Aby ste predišli zbytočnému stresu, odporúčame ukladať ich na jedno miesto hneď po príchode domov.

Môže ísť o poličku alebo zásuvku blízko vchodu - získate tak rýchly prehľad, či máte všetko potrebné so sebou.Jednu dôležitú časť predsiene sme zatiaľ nespomenuli. Áno, zrkadlo! Pred odchodom z domu sa neraz potrebujeme upraviť, skontrolovať alebo aj učesať. Zrkadlo tiež opticky miestnosť zväčší a pomôže priestor presvetliť. Určite aspoň jedno menšie by ste preto v predsieni mali mať.

Náš tip: Umiestnite do predsiene niečo, čo bude lahodiť vášmu oku. Kvety, fotografie, nápis, umelecké dielo. Budú vás vítať po príchode domov a zlepšia vám náladu. Tiež pôsobia príjemne na každého, kto do vašej domácnosti vstupuje.

Inšpirujte sa nádhernými predsieňami v našej GALÉRII. Odborníčka na feng šuej vám vo VIDEU prezradí, ako získať v byte skvelú energiu.

Autor: Agáta