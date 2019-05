Myslíte si, že deti a zvieratá v jednej domácnosti sú dobrý nápad?

Deti zvieratá milujú

A aj psychológovia potvrdzujú, že je pre psychický vývoj detí vhodné, ak majú vo svojom okolí zvieratá, ktorým sa môžu venovať. Domáce zvieratko je nielen zdrojom zábavy, ale aj znižuje stres a je vhodným spoločníkom takmer pre každého. Máte to však niekoľko podmienok!

Prečítajte si aj: Nosí kráľovská rodina doma tepláky? Čo robia, keď ich nikto nevidí? (FOTO)​

Máte doma deti? A tiež nejaké to zvieratko? Nie vždy to musí byť taká idylka, ako si človek spočiatku predstavuje. Niekedy si totiž vopred nedokážeme zrátať všetky nástrahy života so zvieratkom, hlavne ak sú doma aj malé deti.

Šteňa k bábätku

Každý skúsenejší chovateľ vám povie, že priniesť si domov šteňa, predstavuje v prvých mesiacoch rovnakú záťaž, ako mať malé bábätko. Šteniatko sa učí základným hygienickým zásadám, menia sa mu zúbky a často len veľmi ťažko nesie samotu, preto si od majiteľov vyžaduje týždne intenzívnej starostlivosti, pozornosti a výchovy.

Prečítajte si aj: Tak táto celebrita má vkus: Každý by chcel bývať ako Mandy Moore!​

Na toto by ste nemali zabúdať hlavne vo chvíli, keď máte doma bábätko či malého lezúňa. Naša čitateľka Majka opisuje život so šteniatkom, ktoré nebolo jej prvým psom, takto:

„Rodina ma prehlasovala. Manžel i staršie deti si zamilovali šteňa na jednej návšteve. Čoskoro sme ho mali doma. Stále ešte nezvláda hygienu, my však máme 9-mesačnú dcérku, ktorá sa všade plazí. Udržať podlahu v čistote a venovať dostatok času deťom i šteňaťu ma stojí mnoho psychických síl. Samozrejme, po väčšinu dňa mám šteňa na starosti ja, keďže zvyšok rodiny je mimo domu. Všetko je na mne."

Ďalšou z nástrah života s malými deťmi je aj to, že sú hlučné, čo samozrejme patrí k životu s dieťaťom, vaše zvieratko však kvôli tomu nemá dostatok pokoja, ktorý potrebuje. Malé dieťa tiež nedokáže odhadnúť spôsob manipulácie s malým zvieratkom. Nehovoriac o prieskumných výpravách do misky so žrádlom alebo s vodou.

Prečítajte si aj: Tu spáva Celeste Buckingham s novým frajerom Alešom! (FOTO)​

Neviditeľné nástrahy

Nie všetky nástrahy je vidno. Možno je váš domáci miláčik o čosi menší. Napríklad malé hlodavce chované na sene či podstieľke môžu trpieť rôznymi plesňovými ochoreniami. U zvierat sa prejavia ako krvavé svrbivé miesta na kožuchu, neraz aj so stratou ochlpenia, u ľudí svrbením a červeným výsevom.

Prečítajte si aj: Chceli by ste EKOzáhradu, ale nedarí sa vám? Väčšina robí tieto chyby​

Preto je dôležité, dodržiavať nielen základnú hygienu, napríklad umývanie rúk, ale oboznámiť sa aj so správnou hygienou chovu, aby ste vy alebo vaše zvieratko netrpeli (dlhodobými) zdravotnými problémami.

Odradili sme vás?

Veríme, že nie! Benefity zo života s domácim miláčikom sú omnoho vyššie než starosti okolo nich. Je len potrebné si správne vybrať a v prípade potreby mať aj dostatočnú pomoc po ruke! A ozaj - načasovanie je dôležité tiež. Malé zvieratko môžete mať, aj keď deti trochu podrastú...

Pozrite si v GALÉRII, ako môže vyzerať vydarený život so zvieratkom.

Autor: Agáta