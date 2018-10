Najšťastnejší ľudia na svete, Dáni, radia: robte TOTO a budete šťastní aj vy

Naučte sa aj vy toto umenie

Hygge predstavuje pohodový životný prístup a môžete si ho osvojiť ako životnú filozofiu. Prinesie vám do života teplo, pohodu a upokojenie. Občas môže pôsobiť až gýčovo, ale no a čo. V dnešnej uponáhľanej dobe je možnosť stráviť v posteli s dobrou knihou celý deň vyslovené sci-fi... alebo nie? Skutočne stojí za to to skúsiť!



Poďme na to!

Posaďte sa pohodlne s niekým milovaným po svojom boku. Chyťte sa za ruky, objímte sa - čo najčastejšie. Je jedno, či ide o vášho partnera, o dieťa alebo hoci o obľúbeného kocúra. Objatia upokojujú.



Zapáľte sviečky

Pri prezeraní si fotiek, na ktorých je zobrazený hygge životný štýl, vidno všade zapálené sviečky či plápolajúci oheň v krbe. Aj keď krb nemožno mať v každej miestnosti, krásne voňavú sviečku rozhodne áno. Pridajte k tomu pohodlné, mäkké a teplé domáce oblečenie a obľúbený nápoj v podobe kakaa či kávy.



Ak sa vám už hygge začalo pozdávať, radíme siahnuť po knihách nielen o hygge, ale aj o pohodovej literatúre, ktorá naplní vašu dušu príjemným pocitom. Jedno pravidlo však neporušujte - čítajte skutočné knihy, laptopy, čítačky a mobily k hygge nepatria. Siahnite po pohodlných vankúšoch a teplých dekách, spravte si pohodu. Alebo vyrazte na dlhú prechádzku prírodou. A po návrate si dajte dobrý kúpeľ, žiadnu rýchlu sprchu!



Jednoducho spomaľte

Spomaľte a sústreďte sa na seba. Nenechajte sa prehovoriť na multitasking, prináša to zbytočný stres. Pre milovníkov hygge odporúčame postupne si zariadiť domácnosť v štýle hygge. Ideálne ak stavíte na minimalizmus, pohodlie a jemné farebné kombinácie.

Pre lepšie pochopenie hygge životného štýlu, kliknite do našej galérie.

Autor: Agáta