Sóda bikarbóna stojí len pár centov a navyše - týchto 5 vecí u vás doma dokonale vyčistí!

Sóda bikarbóna by nemala chýbať v žiadnej domácnosti. Dôvod je jednoduchý, jej využitie pri každodenných činnostiach je totiž také univerzálne, že sa nebavíme o malom pár gramovom vrecúšku, ale pokojne o veľkom kilovom balení. Bojíte sa, že by ste ho neminuli? Omyl! Sódu bikarbónu totiž možno použiť na tisíc spôsobov.

Máte ju doma? Ak nie, rozhodne si ju kúpte. Nie však v potravinách, kde ju nájdete v maličkých téglikoch, ale zájdite do drogérie alebo si ju objednajte v poriadne veľkom balení internetového obchodu. Vyjde vás lacnejšie a váš nový a takmer univerzálny pomocník v domácnosti bude stále po ruke.

Na čo všetko?

Na čo si len spomeniete. Tak napríklad na sto spôsobov pri upratovaní. Od čistenia matracov, mikrovlnky, kachličiek, sporáka, kobercov a čalúnenia až po bielenie zubov. Môžete ňou odmasťovať rôzne povrchy, vyčistiť topánky alebo domáce striebro. A tým to, samozrejme, nekončí.

Čistenie povrchov

Ak potrebujete očistiť niektorý povrch jemným abrazívnym prostriedkom, pripravte si sódovú pastu. Namiešate ju z dvoch dielov sódy a jedného dielu vody. V prípade, že je príliš hustá, pridajte pár kvapiek vody, naopak, ak je priveľmi riedka, doplňte sódu. Potom už len stačí špongiou naniesť na čistený povrch a jemne šúchať.

Jej výhodou je nielen to, že neobsahuje žiadne zaťažujúce chemikálie, ale aj jej jemnosť. Overiť si to môžete na svojich zuboch. Na zubnú kefku naneste pastu, a potom kefku ponorte do malého množstva sódy. Vaše zuby budú nielen žiarivejšie, ale efektívne z nich dostanete aj všetok povlak.

Zapácha vám kuchynská doska na krájanie?

Je jedno, či je drevená, alebo plastová! Navlhčite ju a nasypte na ňu rovnomerne sódu bikarbónu. Pre zväčšenie efektu pokvapkajte citrónovou šťavou a jemnou kefkou, hoci aj starou zubnou, poriadne vydrhnite. Zmizne nielen zápach, ale aj rôzne škvrny.

Viete čistiť striebro?

Ak vás to mamička nenaučila, teraz je ten najvyšší čas. Do plechu alebo inej plochej nádoby položte na dno fóliu, resp. alobal, poukladajte strieborný príbor či iné strieborné predmety a zalejte horúcou vodou. Do nej nasypte šálku sódy bikarbóny. V prípade, že ste svoje strieborné poklady nečistili už veľmi dávno, všetky ďalšie nečistoty môžete odstrániť aj pomocou pasty zo sódy.

Aj na matrace

Ako na to? Matrace, koberce a čalúnené povrchy zachytávajú mnohé pachy a neraz na nich objavíme rýchlo rôzne škvrny. Proti pachom pomôže posypať povrch sódou. Následne ju nechajte aspoň pol hodinu pôsobiť, a potom dobre povysávajte. Škvrny odstránite zase pomocou sódovej pasty, pomôže na škvrny od moču aj potu, navyše, likviduje aj rôzne alergény. Čo poviete, vyskúšate?

Pozrite si v GALÉRII, čo všetko sa s ňou dá vymyslieť.

Autor: Agáta